В Барнауле продают «дом на колесах» за 500 тысяч рублей

В Барнауле на продажу выставили грузовой фургон Toyota Delivery 1994 года выпуска. Как сообщает Daily-Motor.ru, продавец называет машину «домом на колёсах», однако необычное транспортное средство подойдёт и под приготовление стритфуда.

Грузовой фургон выглядит сильно пошарпанным, а его кузов окрашен в белый и голубой цвета. На бортах сохранились японские иероглифы ярко-жёлтого цвета. В самой машине нет ничего, что могло бы потребоваться для дома на колёсах, а потому для этой цели его придётся оснащать.

Машина оборудована трёхлитровым дизелем мощностью 85 лошадиных сил, прошедшим процедуру капитального ремонта. Связку ему составляет механическая трансмиссия. Вся электрика в авто работает, в том числе и печка. Стоимость транспортного средства составляет 480 тысяч рублей.