В Барнауле выполнили большую часть ремонта дорог по нацпроекту

Ремонт дорог в Барнауле в рамках нацпроекта «БКД» выполнен на 65%. Ход работ обсудили на совещании с подрядчиками в администрации, которое провёл заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт городских магистралей в настоящее время идёт по графику. Часть объектов будет отремонтирована раньше установленного срока. По словам заместителя руководителя по производству МБУ «Автодорстрой» Виктора Райко, на трёх из шести участков работы завершены: на улицах 11-й, 12-й, 13-й Западных в настоящее время проводится стройконтроль. Ещё на нескольких дорожных участках ООО «Патай» выполнена замена дорожного полотна и устройство тротуаров — это улицы Лазурная и Германа Титова. До конца месяца завершатся работы на улице Кавалерийской и в переулке Малом Прудском.

Директор ООО «Патай» Андрей Багдасарян рассказал, что жители близлежащих домов обратились с просьбой заменить остановочный павильон на улице Кавалерийской. При этом данный вид работ не был предусмотрен условиями контракта. В итоге Антон Шеломенцев дал поручение профильному комитету проработать вопрос и предусмотреть замену остановки до завершения работ на объекте.

Также в мэрии отметили, что на 90% завершены работы по строительству улицы Сиреневой. Представители КГКУ «Алтайавтодор» и ООО ИПЦ «Стандарт», осуществляющих строительный контроль, сообщили, что претензий к качеству полотна нет. Незначительные замечания устраняют оперативно.

В целом, по словам Антона Шеломенцева, работы по нацпроекту ведутся высокими темпами, на сегодняшний день выполнено более 65% от общего объёма. Также чиновник обратил особое внимание на своевременную подготовку отчётной документации, так как от этого зависит освоение денежных средств.

Отметим, в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок 19 участков дорог в Барнауле общей протяжённостью более 25 километров. Также в краевой столице построят новую дорогу на улице Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). На эти цели выделено из различных источников около 914 миллионов.

Подробнее о ремонте дорог в 2022 году в Барнауле смотрите в нашей инфографике.