В Барнауле заметили ночного бегуна, сливающего бензин

Житель Барнаула заметил мужчину, который под покровом ночи занимался сливом топлива с припаркованных автомобилей. Об этом рассказали в сообществе «Barnaul22».

Бегуна заметили около 3:30 часов на парковке краевой клинической больницы. Он передвигался между парковками на «Волге», искал машины, которые находились без присмотра, после чего сливал с них топливо.

Горожанам, которые оставляют автомобили в этом районе, советуют задуматься над тем, как обезопасить свои бензобаки.