В Барнауле заметили ночного бегуна, сливающего бензин

Он переезжал от парковки к парковке и сливал бензин с автомобилей, которые находились без присмотра

14 июня 2022, 08:16, Илья Звягинцев

Житель Барнаула заметил мужчину, который под покровом ночи занимался сливом топлива с припаркованных автомобилей. Об этом рассказали в сообществе «Barnaul22».

Бегуна заметили около 3:30 часов на парковке краевой клинической больницы. Он передвигался между парковками на «Волге», искал машины, которые находились без присмотра, после чего сливал с них топливо.

Горожанам, которые оставляют автомобили в этом районе, советуют задуматься над тем, как обезопасить свои бензобаки.

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