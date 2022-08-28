В Бийске женщина-водитель сбила пешехода и врезалась в три припаркованных машины

Вечером 26 августа в Бийске женщина за рулем Mazda Demio сбила пешехода. Как сообщает «ЧП Бийск», авария произошла около дома по улице Льва Толстого, 166.

По словам свидетеля происшествия, виновнице аварии 58 лет, а в крови у нее обнаружили алкоголь. После того как женщина травмировала пешехода, она врезалась в три припаркованных автомобиля.

Пострадавшего госпитализировали, информации о его состоянии нет.

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Происшествия Легковушка оказалась на крыше в результате ДТП под Барнаулом

Напомним, что утром 26 августа два а легковых автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск в Алтайском крае у поворота на посёлок Комсомольский. Одна из машин перевернулась, другая — получила серьёзные повреждения в лобовой части.