В центре Барнаула 12 октября отключат несколько светофоров

В центре Барнаула временно отключат несколько светофоров. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, причина кроется в плановом ремонте электросетей.

Так, с 09:00 до 16:00 не будет работать светофор на перекрёстке между улицами Матросова и Меланжевой, с 15:00 до 16:30 — на перекрёстках Молодёжной — Красноармейского, Молодёжной — Ядринцева, по проспекту Красноармейскому, 131, и улице Молодёжной, 64.

Также с 13:20 до 15:00 отключат светофор на перекрёстке между проспектом Комсомольским и Молодёжной.