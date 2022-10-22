В Горном Алтае ввели карантин из-за опасной болезни лошадей
Человеку это заболевание может передаться при контакте с животным или при поедании мяса
В урочище Верх-Чепош Чепошского сельского поселения Республики Алтай ввели карантин по бруцеллёзу лошадей. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Горно-Алтайск».
«Бруцеллёз — хроническое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. У человека бруцеллёз сопровождается лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто — опорно-двигательного аппарата», — сказано в сообщении.
Отмечается, что основным источником передачи болезни людям являются мелкий, крупный рогатый скот, свиньи и лошади.
Человек может заразиться при контакте с больным животным или при поедании мяса, подвергшегося недостаточной термической обработке.
Эпизоотическая ситуация Чемальского района находится под контролем Чемальской ветстанции.