В Горном Алтае ввели карантин из-за опасной болезни лошадей

В урочище Верх-Чепош Чепошского сельского поселения Республики Алтай ввели карантин по бруцеллёзу лошадей. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Горно-Алтайск».

«Бруцеллёз — хроническое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. У человека бруцеллёз сопровождается лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто — опорно-двигательного аппарата», — сказано в сообщении.

Отмечается, что основным источником передачи болезни людям являются мелкий, крупный рогатый скот, свиньи и лошади.

Человек может заразиться при контакте с больным животным или при поедании мяса, подвергшегося недостаточной термической обработке.

Эпизоотическая ситуация Чемальского района находится под контролем Чемальской ветстанции.