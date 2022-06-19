В Москве умер ветеран, который судился с Алексеем Навальным

В Москве умер ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

95-летний мужчина скончался в своём доме на улице Молодцова. Подробности смерти источники не приводят.

Напомним, что Игнат Артеменко судился с Алексеем Навальным, включённым в список террористов и экстремистов, из-за комментариев, которые Навальный оставил под видеороликом, где Артеменко выступил с поддержкой внесения изменений в Конституцию.

После рассмотрения этого дела Навальному назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Сам Артеменко на заседании не присутствовал.