В Москве умер ветеран, который судился с Алексеем Навальным
Мужчина скончался у себя дома в возрасте 95 лет
19 июня 2022, 09:40, Илья Звягинцев
В Москве умер ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
95-летний мужчина скончался в своём доме на улице Молодцова. Подробности смерти источники не приводят.
Напомним, что Игнат Артеменко судился с Алексеем Навальным, включённым в список террористов и экстремистов, из-за комментариев, которые Навальный оставил под видеороликом, где Артеменко выступил с поддержкой внесения изменений в Конституцию.
После рассмотрения этого дела Навальному назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Сам Артеменко на заседании не присутствовал.
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