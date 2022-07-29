В Республике Алтай запретили охоту на козерогов

В Республике Алтай официально запретили охоту на козерогов. Об этом сообщает Mash Siberia.

Отмечается, что споры о внесении животного в Красную книгу велись давно, а квоты на отстрел постоянно сокращались. Так, в 2014-м разрешалось добыть 344 особи, а в прошлом году — уже 133. Большую часть из этого числа предполагалось убить в Кош-Агачском районе.

Охота считалась трофейной из-за больших рогов животного.

В октябре 2021 года в Госдуме стали обсуждать возможность запрета на охоту на этих животных. Поводом для подобного запроса послужила реакция пользователей на фотографии московской охотницы, которая сфотографировалась с убитым козерогом.

Местных жителей возмутили снимки девушки, несмотря на то, что охотилась она, соблюдая закон.