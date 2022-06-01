В Рубцовске создали уникальный вездеход, аналогов которому нет в СФО

Сотрудники предприятия «Алтайтрансмаш-сервис» из Рубцовска создали уникальный вездеход, аналогов которому в СФО нет. Об этом сообщили в региональном Мипромэнерго.

Каракат — лёгкий вездеход, который может развивать скорость до 50 км/ч, ездить по труднодоступной местности и плавать.

Руководитель предприятия Иван Томашевич рассказал, что идея создания этого транспорта возникла в 2021 году, когда конструкторы изучили зарубежные аналоги и поняли, что технику, не уступающую по характеристикам, можно сделать на мощностях предприятия.

«На сегодня опытный образец имеет грузоподъёмность до полутонны и развивает скорость до пятидесяти километров в час. А ещё на нём можно передвигаться по воде», — рассказал Томашевич.

Отмечается, что в СФО подобных видов техники больше не производят.