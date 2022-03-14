«ВКонтакте» запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram

«ВКонтакте» запустила специальное приложение для переноса в соцсеть всех фото и видео из Instagram, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы перенести фото с описаниями, нужно зайти в приложение по ссылке vk.com/instagram_manager, указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Все фото загрузятся в закрытый альбом Instagram. Так же можно загрузить в соцсеть видео и Reels, они попадут в аналогичные разделы «Видео» и «Клипы». Кроме того, в приложение добавили инструкцию по скачиванию архива из Instagram.

Сегодня, 14 марта, Instagram официально внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Генпрокуратура обратилась с требованием о блокировке Instagram на территории России к Роскомнадзору после того, как пресс-секретарь компании Meta заявил, что их соцсети не будут запрещать призывы к насилию в отношении российских солдат.

Пользователям дали два дня на то, чтобы перенести все свои материалы в другие социальные сети, а официальная блокировка Instagram должна была произойти 14 марта. Несмотря на это, у части пользователей в России социальная сеть до сих пор работает.