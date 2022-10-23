Власти Алтая проверят возможные нарушения при частичной мобилизации

В Республике Алтай призывная комиссия проверит жалобы жителей Кош-Агачского района о возможных нарушения при формировании списков мобилизованных и порядка проведения частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

«Итоги проверки будут переданы в контрольно-надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Также напомнил, что списки и количество мобилизуемых — «это закрытая информация.»

Напомним, в Республике Алтай только начали отправлять мобилизованных на службу. Первую партию резервистов проводили в войска 22 октября, вторая уедет сегодня, 23-го числа.

В начале октября военком региона Олег Денисенко рассказывал, что в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, ни один человек не был призван.