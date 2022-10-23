В Горном Алтае всё-таки мобилизовали и уже отправили на службу резервистов

Две партии мобилизованных отправят из Республики Алтай 22 и 23 октября. Об этом сообщает портал «Алтай: главные новости».

Об отправке мужчин стали говорить жители региона, после чего эту информацию подтвердили в военкомате. Отправка мобилизационного пополнения состоится с Парка Победы в Горно-Алтайске в 20:00.

В данный момент люди не знают, куда будут отправлять мужчин.

В начале октября военком республики Олег Денисенко рассказал, что ни один человек не был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что точные даты окончания частичной мобилизации в стране не установлены.