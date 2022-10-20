Внеочередное зачисление в детсад и помощь инвалидам. В Алтайском крае примут дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Они начнут действовать в ближайшее время, сообщили в правительстве региона.

Там пояснили, что дети призванных граждан смогут вне очереди быть зачислены в детсады по достижении полутора лет и при наличии свободные мест. Кроме того, пожилые родственники и инвалиды в семьях военнослужащих в приоритетном порядке будут получать социальные услуги во всех формах соцобслуживания независимо от состава семьи.

Также для членов семей мобилизованных жителей Алтайского края будет предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профобразования, им помогут в поиске работы и бесплатно окажут юридическую помощь по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением соцподдержки.

«Кроме того, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Губернатор Томенко также поручил правительству и органам исполнительной власти края поработать совместно с краевым депутатским корпусом, органами местного самоуправления над включением в дополнительный пакет помощи семьям мобилизованных таких мер, как освобождение от платы за детсад, предоставление бесплатного горячего питания школьникам 1-11 классов и студентам-очникам, обучающимся по программам среднего профессионального образования.

Ранее уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, что более сотни жителей, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой.