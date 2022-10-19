«Бывает, жёны просят». Более 100 мобилизованных жителей Алтая вернулись домой

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал, что более сотни жителей, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщает ТАСС.

«Несколько десятков обращений, порядка 35, мы получили за период с начала частичной мобилизации. Раньше были обращения, связанные с возрастом, состоянием здоровья. Сейчас много жалоб на условия размещения в Омской области. Кое-кого вернули оттуда. В Алтайском крае есть факты, когда возвращали домой призванных граждан. Я точно не могу сказать, но не ошибусь, если скажу, что более сотни таких фактов», — отметил Ларин.

К примеру, из Мамонтовского района призвали человека, которому 57 лет, но сейчас он уже дома. Омбудсмен подчеркнул, что такие ситуации связаны с отсутствием в Алтайском крае собственного сборного пункта, поэтому фильтр организован в Омской области.

«Редко мы получаем обращения от самих мобилизуемых. Несколько их всего. Бывают ситуации, что жёны просят о том, чтобы мужчин оставили дома, а мужчины хотят выполнить долг», — добавил Ларин.

Ранее в ОНФ сообщили, что домой вернулись отцы-одиночки и студенты, мобилизованные в Алтайском крае.