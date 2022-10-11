Внука Геннадия Зюганова задержали в Москве
Леонид Зюганов приехал заправиться, но не оплатил бензин и уехал
11 октября 2022, 23:10, Илья Звягинцев
В Москве задержали внука Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.
Сообщается, что 24 сентября политик приехал на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль, приложил карту к терминалу, но уехал, не дождавшись оплаты.
Работники АЗС обратились в полицию.
Сам Леонид Зюганов после задержания заявил о том, что он приложил карту и дождался звукового сигнала, после чего ушёл. Он утверждает, что сотрудники заправки не пытались его остановить.
Устанавливать обстоятельства случившегося будут следователи.
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