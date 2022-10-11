Внука Геннадия Зюганова задержали в Москве

В Москве задержали внука Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Сообщается, что 24 сентября политик приехал на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль, приложил карту к терминалу, но уехал, не дождавшись оплаты.

Работники АЗС обратились в полицию.

Сам Леонид Зюганов после задержания заявил о том, что он приложил карту и дождался звукового сигнала, после чего ушёл. Он утверждает, что сотрудники заправки не пытались его остановить.

Устанавливать обстоятельства случившегося будут следователи.