«Всё хорошо»: в Минтрансе рассказали о судьбе «подешевевшей» развязки в Барнауле

Строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле начнётся в конце 2022 года. Изначально возводить сложный дорожный объект планировали в летом этого года. Однако строителям пришлось провести дополнительную экспертизу, благодаря чему развязка «подешевела» с 3,9 до 3,2 миллиарда рублей. Об этом amic.ru сообщил руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

Когда начнётся строительство развязки?

В ближайшее время пройдёт аукцион по поиску подрядчика, который приступит к работам в конце года. Изначально завершить строительство планировали к 2024 году. Однако теперь эти сроки могут измениться. Строительство развязки перенесли из-за изменений в проектно-сметную документацию.

«Всё нормально. Мы работаем в рамках правил, установленных государством. Объект очень серьёзный. Пришлось провести огромную работу по подготовке проектно-сметной документации. Придётся потратить 3 миллиарда на таком небольшом участке дороги, поэтому экспертиза подходила скрупулёзно к проекту. Сейчас мы находимся на стадии согласования цены. Планы наши не меняются и работы начнут к концу года. Даже хорошо, что так получилось. Проспект Ленина закрыли и мы не усугубили дорожную обстановку в Барнауле», — пояснил amic.ru Василий Мотуз.

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Что известно о проекте?

Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «У Григорича», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке составит 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Но ограничения некоторые всё же введут: скорость движения не будет превышать 40 километров в час. При этом самые сложные работы дорожники постараются выполнять в ночное время.