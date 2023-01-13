Все отделения в одном месте. Каким будет новый корпус поликлиники № 9 в Барнауле и когда его построят?

Совсем скоро определят подрядчика, который будет разрабатывать проект медучреждения

13 января 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 10 января закончили принимать заявки на конкурс по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство нового корпуса городской поликлиники № 9. Теперь комиссия определяет исполнителя, следует из данных на портале госзакупок. Строить медучреждение будут в "молодом" квартале 2033, а прикреплено к нему будет порядка 100 тысяч человек.

Каким планируется сделать новый корпус, уже не раз рассказывали и главврач поликлиники Инна Анисимова, и глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Вместо раздробленной сети устаревших помещений учреждение получит новые современные здания. Впрочем, на строительство уйдёт несколько лет.

О том, какую поликлинику будут проектировать в Барнауле, когда её построят и что она даст жителям, — в материале amic.ru.

Все отделения в одном месте

Большой корпус для барнаульской поликлиники № 9 будут строить на земельном участке площадью 1,1 га по адресу ул. Попова, 128. Ещё в августе 2022-го мэр города Вячеслав Франк и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов провели на месте будущего строительства выездное совещание. Место они одобрили: в оживлённом районе к поликлинике будет много удобных подъездных путей.

Согласно техзаданию, медучреждение будут проектировать мощностью на 700 посещений в смену, 150 из которых отдано под женскую консультацию. В корпусе будут расположены все самые важные отделения: терапевтическое, хирургическое, эндоскопии, лучевой диагностики, функциональной диагностики, отделение для температурящих больных, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар на 24 койки и многое другое.

На территории поликлиники будут участок для утилизации медицинских отходов, хозчасть, администрация, а также гараж на 12 легковых автомобилей.

Площадь корпуса и количество этажей пока неизвестны: разработчик проекта определит это всё по результатам изыскательных работ. Предполагается, что будущее здание прослужит городу не менее 50 лет.

Максимальная стоимость проектировки, согласно данным на госзакупках, составляет более 24 млн рублей. Всего же на строительство корпуса 9-й поликлиники уйдёт не меньше 1,3 млрд рублей.

Инфраструктура XXI века

Главная идея строительства — все отделения и медслужбы поликлиники № 9 будут расположены на одном участке. Сейчас ситуация совсем другая: медучреждение раздроблено и находится в шести разных помещениях, пять из которых — на первых этажах жилых домов. Из-за этого далеко не всегда жители Индустриального района могут получить необходимую помощь быстро.

После завершения строительства вся поликлиника переедет в один большой корпус. Это будет намного удобнее и для врачей, и для пациентов. Кроме того, поликлиника сможет обслуживать гораздо больше горожан, рассказывала в августе главврач Инна Анисимова.

"В новом здании предусматривается увеличение терапевтических участков. Будет мощное рентгенологическое отделение, диагностическая служба, расширится женская консультация", — подчёркивала специалист.

Сейчас поликлиника обслуживает чуть меньше 80 тысяч горожан. Ожидается, что с новыми помещениями в медучреждении смогут получать помощь более 100 тысяч барнаульцев.

Кстати, ровно по такой же схеме в Барнауле модернизируют поликлинику № 14, которая тоже обслуживает Индустриальный район. Строительство большого современного корпуса уже завершено, и скоро медучреждение переедет в новые помещения.

Когда появится корпус?

Пока точно неизвестно. В ближайшее время комиссия подведёт итоги конкурса и определит, кто будет разрабатывать проектно-сметную документацию будущего корпуса. Затем нужно будет определить, кто именно будет заниматься строительством здания. Только после этого корпус 9-й городской поликлиники начнут возводить.

Ожидается, что работы начнутся в 2024 году, а объект будет полностью готов через несколько лет.

Отметим, что на строительство корпуса для 14-й поликлиники ушло порядка трёх лет.

Что сделают со старыми помещениями?

Это определят позже, когда уже начнётся строительство нового корпуса.

Скорее всего, по старому адресу останутся некоторые отделения, в которых не требуется постоянный контакт с остальной поликлиникой: ЛФК или физиолечение.

Но есть и идея отдать освободившиеся площади под служебное жильё для врачей. Например, так планируют поступить в 14-й поликлинике.

Почему строят лишь корпус для 9-й, а не просто новую поликлинику?

На этот вопрос подробно отвечал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов в ходе большого интервью для amic.ru. По его словам, открывать абсолютно новые поликлиники сейчас нецелесообразно. Во-первых, в крае серьёзный дефицит медиков. Во-вторых, для начала нужно привести в порядок действующие медучреждения.

"Дело в том, что все барнаульские поликлиники построены в 70-80-х годах. Инфраструктуру создавали для той численности населения, которая была тогда. Как правило, медучреждения расположены на первых этажах жилых помещений. Сегодня это уже не отвечает никаким требованиям. А город всё это время рос и развивался. Поэтому сформировались серьёзные диспропорции. В Индустриальном районе численность населения постоянно увеличивается. А поликлиники за это время в городе никто не строил", — рассказывал министр.

Попов заметил, что "медицинскую помощь XXI века" просто невозможно оказывать при инфраструктуре уровня 80-х годов. Поэтому сначала в Барнауле "осовременят" все действующие крупные поликлиники, и только после этого будут планировать открытие новых.