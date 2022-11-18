Выпускники губернаторской программы переподготовки инженеров получили дипломы

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка торжественно вручил дипломы выпускникам краевой программы переподготовки инженерных кадров, которую краевые власти запустили летом 2021 года. Её проходят уже работающие инженеры, которые хотят повысить свои профессиональные компетенции. В ходе занятий они учились управлять производственной деятельностью, повышать эффективность производства и улучшать свой кадровый потенциал. Прошедших переподготовку поздравили в здании правительства региона в четверг, 17 ноября. Выпуск 2022 года стал вторым.

Новым требованиям — новая подготовка

Губернаторскую программу переподготовки инженеров запустили по поручению главы региона Виктора Томенко. Предложили это сделать региональное объединение работодателей и ведущие промышленные предприятия края. Обучение ведётся на базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова и его филиалов в Бийске и в Рубцовске по направлению «Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда».

На церемонии вручения дипломов Вячеслав Химочка отметил, что программа появилась в Алтайском крае, потому что сейчас «растут требования предприятий, появляются новые технологии и виды продукции, которые предъявляет заказчик и потребитель». Первый выпуск 2021 года показал, что программа — удачная практика, на обучение было много заявок и жёсткий отбор. То же самое получилось и во второй раз. Так, в этом году в рамках конкурса поступило 184 заявки от 31 промышленного предприятия и 11 предприятий энергетического комплекса.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка (слева) вручает диплом / Фото: пресс-служба АлтГТУ

«В эту программу удалось заложить всё необходимое, чтобы расширить кругозор уже готовых профессионалов, чтобы они могли шире посмотреть на свою деятельность. Это и бережливое производство, и цифровизация в производстве. По-разному направления отработаны. Постарались подтянуть тех, кто таким ещё не занимался, к общему тренду. Верю, что это удалось. Обучающиеся побывали на предприятиях Красноярска, Новосибирска и Барнаула. Мы сделали всё, чтобы выпускники были как можно лучше подготовлены к сегодняшним условиям, чтобы они могли больше генерировать каких-то мыслей, каких-то идей», — отметил Химочка.

По словам министра, полученные студентами навыки должны помочь предприятиям, которые они представляют. Химочка поздравил выпускников с окончанием курса и сказал, что они являются «ценными кадрами». Курс же был сложным тем, что шёл без отрыва от производства, отметил чиновник.

Кадры на опережение

С окончанием обучения прошедших курсы поздравил и ректор АлтГТУ Андрей Марков. Он отметил, что программа создана не для того, чтобы повторить чей-то опыт. По его словам, она стала фишкой Алтайского края и гордостью региона, о которой рассказывают на различных форумах — например, на форуме «Технопром».

«Эта программа уникальна тем, что она родилась именно как потребность предприятий в повышении квалификации кадров. Можно, конечно, подумать: а что, технический университет плохие кадры готовит? Хорошие кадры он готовит, но жизнь не стоит на месте. Когда промышленность развивается, необходимо не только вдогонку готовить кадры, но и на опережение. Я думаю, что губернаторская программа как раз позволила это реализовать. Думаю, к нам ещё будут приезжать за обменом опытом, будут готовы поделиться. Программа, наверное, будет продолжаться, мы её адаптируем», — отметил Марков.

Ректор АлтГТУ рассказал, что в ходе обучения студенты учились друг у друга и обменивались опытом, при этом руководители предприятий не боялись, что их работники перейдут на другое место. В следующем году тематика обучения будет связана с импортозамещением и технологической независимостью, пояснил Марков.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Трамплин для достижений

Выпускники поблагодарили правительство Алтайского края, университет, организаторов обучения и преподавателей за качественную подготовку. Главный технолог Барнаульского химического завода Наталья Коптева отметила, что благодаря проекту выпускники не только получили новые знания, но и «познакомились с достойными людьми и коллегами».

«Хотелось бы, чтобы наш совместный труд стал трамплином для новых достижений, вектор для этого уже задан. Мы обязательно продолжим работать, расти на благо тех предприятий, где мы трудимся, на благо города и региона в целом. Организаторам предстоит развивать действующие и создавать новые программы, тем самым предоставляя возможность проявлять себя готовым специалистам и взращивать новые кадры, которые необходимы для развития Алтайского края», — рассказала Наталья Коптева.

Другой выпускник, сотрудник компании «Алтэя» Андрей Леер рассказал, что на курсах удалось получить и полезные теоретические знания, и изучить опыт производств Барнаула, Новосибирска и Красноярска. Стажировки там Леер назвал бесценными и подчеркнул, что подобные программы нужны для экономики Алтайского края и всей страны.

Отметим, что в 2022 году обучение по программе длилось с 29 марта по 30 июля 2022 года. Обучение завершили 63 человека, которые работают на предприятиях промышленности и энергетики Барнаула, Бийска, Рубцовска. Почти половина получивших дипломы представляют крупные предприятия Алтайского края: АО «СК «Алтайкрайэнерго», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «Нортек», АО АПЗ «Ротор», АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод», АО «ФНПЦ «Алтай» и так далее. Часть проектов выпускникам программы аттестационная комиссия рекомендовала к внедрению.

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