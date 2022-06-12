Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 июня
Период аномальный жары в регионе продолжается
13 июня 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае продолжается период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит +30...+35 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Напомним, что из-за аномально высокой температуры в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с повышенной пожароопасностью.
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