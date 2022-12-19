Жители Барнаула пожаловались на переполненные контейнеры для сортировки мусора в «Изумрудном»

Жители Барнаула пожаловались на то, что контейнеры для раздельного сбора мусора с маркировкой «Сбера» в парке «Изумрудный» постоянно переполняются. Ситуацию прокомментировал amic.ru руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев.

Вакаев пояснил, что за вывоз мусора из контейнеров отвечает парк, «Сбер» просто разместил контейнеры в зоне отдыха.

Отходы вывозят каждый день, но это не помогает — новая гора возникает очень быстро, рассказал руководитель «Изумрудного». У жителей близлежащих домов рядом нет контейнеров для раздельного сбора мусора, поэтому они несут свои отходы в парк. На такое количество мусора руководство «Изумрудного» не рассчитывало, отметил Вакаев.

Контейнеры для раздельного сбора мусора в «Изумрудном» / Фото: amic.ru

Кроме того, есть сложности и с сортировкой отходов. Сейчас парку удаётся вывозить по назначению пластик и бумагу, а остальное (стекло и прочие отходы) выбрасывается в общий контейнер, пояснил Вакаев.

«Есть сложности c сортировкой. Раньше мы отдельно пластик собирали и выбрасывали в решетчатые конструкции по городу. Сейчас пластик стараемся реализовывать через организацию „Мусора больше нет“. Отдельно складируем бумагу, как макулатуру её сдаём, всё остальное выбрасываем в общий контейнер. Мусора много и раздельно его утилизировать очень сложно, вопросы с логистикой возникают. Сбербанк уже задумался эти контейнеры демонтировать», — пояснил Вакаев.

В пресс-службе «Сбера» amic.ru ответили, что банк установил контейнеры в парке в этом году и их обслуживает администрация «Изумрудного». В ближайшее время «Сбер» и руководство парка собираются решить, что делать с корзинами для мусора, пояснили в банке.

Напомним, что в октябре жители близлежащих к «Изумрудному» домов жаловались на проблемы с парковками в парке. По их словам, мест для машин здесь не хватает и автомобилисты заезжают во дворы стоящих рядом домов. Тогда Вакаев рассказал, что в ближайшие годы появится около 300 новых парковочных мест.

Новости

Общество Есть ли в барнаульском парке «Изумрудный» проблема с парковками и можно ли её решить

Новости

Общество Когда в барнаульском парке «Изумрудный» закончится реконструкция пруда и будет ли там каток зимой?