Жители Барнаула толпой расхватали 1,5 тысячи бесплатных саженцев кедра

В Барнауле 14 мая состоялась акция «Кедр в каждый двор», в рамках которой на нескольких точках горожанам бесплатно раздавали саженцы этого дерева.

Как сообщает Barnaul 22, акция вызвала небывалый ажиотаж, и на улице Энтузиастов раздача 1500 саженцев завершилась раньше, чем планировалось.

Один из организаторов отметил, что его «гордость берет за барнаульцев», готовых вносить вклад в озеленение города, и пообещал в следующем году привезти саженцев в три раза больше.

Отметим, что акция «Кедр в каждый двор» также состоится в краевой столице 15 мая на следующих площадках:

• 11:00 — 13:00 — ул. Попова, 68а

• 15:00 — 17:30 — ул. Тимуровская, 17 (ТЦ «Юность»),

• 17:00 — 20:00 — Павловский тр-т, 277а.

Ранее в Барнауле начали приводить в порядок парк «Юбилейный». В рамках первого этапа благоустройства там высадят почти 500 деревьев, а также начнут наводить порядок с инфраструктурой.