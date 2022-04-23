Жители Новоалтайска пожаловались на «убитую» дорогу

По словам водителей, проезжую часть не ремонтируют на протяжении многих лет

23 апреля 2022, 12:33

Жители Новоалтайска пожаловались на старую разбитую дорогу по улице Вагоностроителей, 32, сообщает «В курсе 22».

По их словам, на протяжении многих лет ямы на проезжей части в этом месте ничем не засыпают, ремонт дорожного покрытия не проводится.

«Вот такая дорога в Новоалтайске, или, скорее, её тут нет совсем», — говорится в сообщении.

Ранее жители Барнаула заделали ямы на дороге старыми матрасами.

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