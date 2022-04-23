Жители Новоалтайска пожаловались на «убитую» дорогу

Жители Новоалтайска пожаловались на старую разбитую дорогу по улице Вагоностроителей, 32, сообщает «В курсе 22».

По их словам, на протяжении многих лет ямы на проезжей части в этом месте ничем не засыпают, ремонт дорожного покрытия не проводится.

«Вот такая дорога в Новоалтайске, или, скорее, её тут нет совсем», — говорится в сообщении.

Ранее жители Барнаула заделали ямы на дороге старыми матрасами.