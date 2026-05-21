Обвиняемая признала вину по делу об убийстве экс-мэра Самары и его супруги

Девушке грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

21 мая 2026, 17:58, ИА Амител

Суд над Тарховой / Фото: Самарский областной суд

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги внучка экс-градоначальника Екатерина Тархова признала вину в суде. Об этом сообщает ТАСС из зала заседания.

Судебный процесс по делу начался утром 21 мая в Самарской области. На первом заседании стороне обвинения предстояло огласить обвинительное заключение и представить основные доказательства по делу.

Помимо Екатерины Тарховой, перед судом предстала и 79-летняя Таисия Киселева. Ее обвиняют в содействии при продаже автомобиля убитой Натальи Тарховой.

По версии следствия, Екатерина Тархова систематически отравляла дедушку и бабушку капсулами с ядом, что могло привести к их смерти. Следователи считают, что после убийства тела были расчленены с особой жестокостью.

Предполагаемым сообщником Тарховой следствие называет Дмитрия Метревели. Также фигурантами дела являются Светлана Метревели и Таисия Киселева. По версии правоохранителей, Светлана Метревели организовала преступную группу и предложила Тарховой расправиться с родственниками. Следствие считает, что Светлана и Дмитрий Метревели могут находиться на территории Грузии.

Потерпевшей по делу проходит мать обвиняемой — Людмила Тархова, которая в настоящее время отбывает наказание по делу о вымогательстве.

Всего по делу планируют допросить 79 свидетелей, одного эксперта и девять специалистов. Сторона защиты заявила восемь свидетелей.

Екатерине Тарховой предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая убийство двух лиц с особой жестокостью, надругательство над телами умерших, мошенничество, уничтожение имущества и подделку документов. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.