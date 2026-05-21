Обвиняемая признала вину по делу об убийстве экс-мэра Самары и его супруги
Девушке грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
21 мая 2026, 17:58, ИА Амител
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги внучка экс-градоначальника Екатерина Тархова признала вину в суде. Об этом сообщает ТАСС из зала заседания.
Судебный процесс по делу начался утром 21 мая в Самарской области. На первом заседании стороне обвинения предстояло огласить обвинительное заключение и представить основные доказательства по делу.
Помимо Екатерины Тарховой, перед судом предстала и 79-летняя Таисия Киселева. Ее обвиняют в содействии при продаже автомобиля убитой Натальи Тарховой.
По версии следствия, Екатерина Тархова систематически отравляла дедушку и бабушку капсулами с ядом, что могло привести к их смерти. Следователи считают, что после убийства тела были расчленены с особой жестокостью.
Предполагаемым сообщником Тарховой следствие называет Дмитрия Метревели. Также фигурантами дела являются Светлана Метревели и Таисия Киселева. По версии правоохранителей, Светлана Метревели организовала преступную группу и предложила Тарховой расправиться с родственниками. Следствие считает, что Светлана и Дмитрий Метревели могут находиться на территории Грузии.
Потерпевшей по делу проходит мать обвиняемой — Людмила Тархова, которая в настоящее время отбывает наказание по делу о вымогательстве.
Всего по делу планируют допросить 79 свидетелей, одного эксперта и девять специалистов. Сторона защиты заявила восемь свидетелей.
Екатерине Тарховой предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая убийство двух лиц с особой жестокостью, надругательство над телами умерших, мошенничество, уничтожение имущества и подделку документов. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
18:58:43 21-05-2026
Вот это семейка у бывшего мэра.Каким же он сам был?
12:33:19 22-05-2026
гость (18:58:43 21-05-2026) Вот это семейка у бывшего мэра.Каким же он сам был? ... Член КПСС, очень любил Ленина, прочитал весь сборнок сочинений Ленина.
19:54:15 21-05-2026
Те кто именует себя элитой очень любят убивать своих родственников. Например помазанники божьи , царственные династии кошмар какой-то - убийства, инцест, людоедство, садизм... Впрочем сейчас тоже самое - Эпштейн не даст соврать.
20:31:55 21-05-2026
"Бог" при буржуях - золотой телец!
"Рабом" не будь, убийца и делец,
Советских "догм", которые дотоле
Разбойничью обуздывали волю...