Очередной долгострой. Открытие трёх спортивных арен на Алтае перенесли на полгода

Речь идёт о двух ФОКах в Барнауле и ледовой арене в Бийске

22 февраля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске достроят не раньше лета 2023 года. Хотя изначально объекты планировали сдать ещё осенью 2022-го. Об этом в рамках правительственного часа в АКЗС заявил министр спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Почему не успевают вовремя построить объекты?

Возводят объекты в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Из четырёх арен, возводимых в регионе, успели построить в срок только Центр для смешанных единоборств в Барнауле на улице Взлётной. Он обошёлся в 100 миллионов рублей. Часть средств выделил депутат АКЗС Александр Локтев.

Возвести другие спортивные объекты помешал скачок цен на стройматериалы, а также медлительность подрядчиков. В конце прошлого года министр спорта Максим Рябцев пояснял amic.ru, что в адрес некоторых подрядчиков, работающих на объектах, направлены претензии. Ведомство планирует оштрафовать организации за срыв сроков работ. Из-за этого пришлось в очередной раз вносить небольшие изменения в проектно-сметную документацию. На стоимость работ это, однако, никак не повлияет. Также не нужно будет возвращать федеральному центру средства, которые Алтайский край не успел освоить. Впрочем, перенос сроков может серьёзно осложнить участие региона в нацпроекте "Спорт – норма жизни" и Алтайский край может больше не получить денег на новые объекты.

Срыв сроков контрактов, по сведениям amic.ru, стал едва ли не основной причиной ухода с поста министра спорта края Алексея Перфильева.

Какие объекты вообще строят?

Сейчас в столице региона в рамках нацпроекта возводят ФОК на стадионе "Лабиринт". Строители уже возвели каркас здания, обшили его сэндвич-панелями, занялись ремонтом внутренних помещений. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности под волейбол. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов – федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы ФОК "подорожал" до 183 миллионов рублей.

Также в Барнауле возводят спортивный объект на улице Сиреневой по проекту "Спорт – норма жизни", но в рамках концессионного соглашения. Партнёр – компания "Иносиб". Её руководитель – Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства – около 170 миллионов рублей.

В Бийске в это время строят ледовую арену. Дворец станет вторым проектом в истории края, возведённым в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость ледовой арены, где смогут заниматься хоккеисты и фигуристы, составит более 470 миллионов рублей. Часть средств выделила компания "Сибирский центр строительных материалов", директором которой является Андрей Цуркан.