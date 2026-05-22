Огнестрельные ранения и политравмы. Съезд травматологов со всей Сибири проходит в Барнауле
Ведущие специалисты отрасли делятся друг с другом уникальным опытом
22 мая 2026, 11:30, ИА Амител
В Барнауле 21 мая стартовал VIII Съезд травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Традиционно он собрал опытнейших и ведущих специалистов по этому направлению: всего приехали 418 специалистов из 23 регионов России. Несмотря на сибирскую "привязку" съезда, в Барнаул прибыли также и столичные эксперты: к примеру, замначальника военного госпиталя им. Бурденко Леонид Брижань и вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко.
В этом году двухдневный съезд одновременно проходит на пяти площадках. Главная из них — Федеральный центр травматологии и ортопедии. Обсуждают самые насущные темы: цифровизацию в управлении медицинскими организациями, лечение последствий огнестрельных ранений, борьбу с костно-суставными инфекциями, организацию помощи пациентам с политравмой и передовые технологии в области эндопротезирования.
Фото со съезда — в галерее.
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