Огнестрельные ранения и политравмы. Съезд травматологов со всей Сибири проходит в Барнауле

Ведущие специалисты отрасли делятся друг с другом уникальным опытом

22 мая 2026, 11:30, ИА Амител

VIII Съезд травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа / Фото: Евгения Савина

В Барнауле 21 мая стартовал VIII Съезд травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Традиционно он собрал опытнейших и ведущих специалистов по этому направлению: всего приехали 418 специалистов из 23 регионов России. Несмотря на сибирскую "привязку" съезда, в Барнаул прибыли также и столичные эксперты: к примеру, замначальника военного госпиталя им. Бурденко Леонид Брижань и вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко.

В этом году двухдневный съезд одновременно проходит на пяти площадках. Главная из них — Федеральный центр травматологии и ортопедии. Обсуждают самые насущные темы: цифровизацию в управлении медицинскими организациями, лечение последствий огнестрельных ранений, борьбу с костно-суставными инфекциями, организацию помощи пациентам с политравмой и передовые технологии в области эндопротезирования.

Фото со съезда — в галерее.

VIII Съезд травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа / Фото: Евгения Савина