Около 2,5 млн рублей задолжал барнаульский аэропорт за аренду аэродрома
Долг предприятия накапливался более двух лет
24 октября 2024, 14:15, ИА Амител
Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" намерено взыскать с алтайского авиапредприятия "Алтай" долг по договору аренды. Соответствующие документы опубликовали в картотеке краевого Арбитражного суда.
Согласно протоколу предварительного судебного заседания, аэропорт задолжал федеральному управляющему более 1,8 млн рублей. Сумма долга увеличивалась с января 2022-го по июнь 2024 года. Также у ответчика накопилась неустойка, размер которой составил более 600 тыс. рублей.
11 октября по делу прошло предварительное заседание в региональном Арбитражном суде. Спор между администратором и авиапредприятием продолжат 25 ноября.
14:26:39 24-10-2024
Стройку нового терминала им арестуйте, они быстро найдут деньги.
15:13:37 24-10-2024
Аэропорт без собственной взлётки? Абсурд какой-то. Одно без другого бессмысленно, разве что ради махинаций.
17:11:27 24-10-2024
Гость (15:13:37 24-10-2024) Аэропорт без собственной взлётки? Абсурд какой-то. Одно без ... Ну жд вокзал, наверное, тоже рельсы и шпалы арендует у дона Перрона.
12:11:52 25-10-2024
Гость (15:13:37 24-10-2024) Аэропорт без собственной взлётки? Абсурд какой-то. Одно без ... Делят на мелкие конторы, ИП, и все такое. У меня сын работал в налоговой, проверяли какой-то автосалон - так там десятки ООО были зареганы. Одна стулья в аренду сдавала, другая - кулеры для воды, третья картриджи заправляла и т.д. Так что я не удивлен.
16:18:07 24-10-2024
Полоса в федеральной собственности, аэропорт акционерное общество, обычный хозяйственный спор.
21:48:30 24-10-2024
дело Чубайса живет и процветает!!!???
22:58:26 24-10-2024
вот вроде бы абсурд . НО - остапы бендеры владеют всем в этой стране(вернее через их руки владеют то другие) . Чему тут удивляться ?! (((((((