Около 2,5 млн рублей задолжал барнаульский аэропорт за аренду аэродрома

Долг предприятия накапливался более двух лет

24 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" намерено взыскать с алтайского авиапредприятия "Алтай" долг по договору аренды. Соответствующие документы опубликовали в картотеке краевого Арбитражного суда.

Согласно протоколу предварительного судебного заседания, аэропорт задолжал федеральному управляющему более 1,8 млн рублей. Сумма долга увеличивалась с января 2022-го по июнь 2024 года. Также у ответчика накопилась неустойка, размер которой составил более 600 тыс. рублей.

11 октября по делу прошло предварительное заседание в региональном Арбитражном суде. Спор между администратором и авиапредприятием продолжат 25 ноября.