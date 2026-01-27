НОВОСТИОбщество

Ольга Бузова приедет в Барнаул со спектаклем "Мужчина нарасхват"

Жители краевой столицы смогут посмотреть постановку 11 марта в городском ДК

27 января 2026, 12:15, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: из архива amic.ru
Ольга Бузова / Фото: из архива amic.ru

Ольга Бузова приедет в Барнаул с комедийным спектаклем "Мужчина нарасхват". Представление состоится 11 марта на сцене ДК Барнаула, говорится в сообщении "Яндекс Афиша".

В центре сюжета – история женщины, одержимой идеей найти идеального мужчину. Единственным критерием отбора для главной героини становится финансовая обеспеченность потенциального супруга: ей подойдет и олигарх, и скромный владелец банка.

Поиски увенчиваются успехом – избранник найден, и героиня уже мечтает о свадебном путешествии. Однако внезапно выясняется, что мужчина счастливо женат. Ошеломленная и разочарованная, она решает отомстить несостоявшемуся мужу, раскрыв его тайну супруге.

Режиссер постановки – Александр Горбань. Спектакль заявлен как легкая комедия положений без серьезных тем, призванная подарить зрителям заряд позитива и смеха.

Помимо Ольги Бузовой, исполняющей роль Полины, в спектакле играют актер театра и кино Павел Гайдученко, а также бывшие участники КВН Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Продолжительность спектакля составит два часа с одним антрактом. Возрастное ограничение 16+.

Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы в Барнауле. Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, побывала оператором доения и попробовала алтайские сорта меда.



Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:24:42 27-01-2026

Бегите, глупцы

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:12 27-01-2026

Главное - это ноги Арбузовой.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:28 27-01-2026

А что все актеры закончились?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:00 27-01-2026

Гость (12:40:28 27-01-2026) А что все актеры закончились?... Ну вот Алиса Фрейндлих и Басилашвили ещё живы.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:21 27-01-2026

Мне вот интересно. Сколько недоумков купят билеты на её "концерт"?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВКл.

13:31:57 27-01-2026

Гость (12:50:21 27-01-2026) Мне вот интересно. Сколько недоумков купят билеты на её "кон... Примерно 700 человек.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:51:43 27-01-2026

Может не надо. Чума дело такое...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:36 27-01-2026

Оу! Джэлакси! Ольга Викторовна приезжает, счастье то какое)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:01 27-01-2026

А я пойду. На Сергея Писаренко и Евгения Никишина посмотреть. Они классные. Они потешные.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:04:37 14-02-2026

с чем приедет? со спектаклем? она теперь ещё и актриса штоле?!

  0 Нравится
Ответить
