Ольга Бузова приедет в Барнаул со спектаклем "Мужчина нарасхват"
Жители краевой столицы смогут посмотреть постановку 11 марта в городском ДК
27 января 2026, 12:15, ИА Амител
Ольга Бузова приедет в Барнаул с комедийным спектаклем "Мужчина нарасхват". Представление состоится 11 марта на сцене ДК Барнаула, говорится в сообщении "Яндекс Афиша".
В центре сюжета – история женщины, одержимой идеей найти идеального мужчину. Единственным критерием отбора для главной героини становится финансовая обеспеченность потенциального супруга: ей подойдет и олигарх, и скромный владелец банка.
Поиски увенчиваются успехом – избранник найден, и героиня уже мечтает о свадебном путешествии. Однако внезапно выясняется, что мужчина счастливо женат. Ошеломленная и разочарованная, она решает отомстить несостоявшемуся мужу, раскрыв его тайну супруге.
Режиссер постановки – Александр Горбань. Спектакль заявлен как легкая комедия положений без серьезных тем, призванная подарить зрителям заряд позитива и смеха.
Помимо Ольги Бузовой, исполняющей роль Полины, в спектакле играют актер театра и кино Павел Гайдученко, а также бывшие участники КВН Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Продолжительность спектакля составит два часа с одним антрактом. Возрастное ограничение 16+.
Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы в Барнауле. Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, побывала оператором доения и попробовала алтайские сорта меда.
12:24:42 27-01-2026
Бегите, глупцы
12:33:12 27-01-2026
Главное - это ноги Арбузовой.
12:40:28 27-01-2026
А что все актеры закончились?
12:45:00 27-01-2026
Гость (12:40:28 27-01-2026) А что все актеры закончились?... Ну вот Алиса Фрейндлих и Басилашвили ещё живы.
12:50:21 27-01-2026
Мне вот интересно. Сколько недоумков купят билеты на её "концерт"?
13:31:57 27-01-2026
Гость (12:50:21 27-01-2026) Мне вот интересно. Сколько недоумков купят билеты на её "кон... Примерно 700 человек.
12:51:43 27-01-2026
Может не надо. Чума дело такое...
13:03:36 27-01-2026
Оу! Джэлакси! Ольга Викторовна приезжает, счастье то какое)
14:23:01 27-01-2026
А я пойду. На Сергея Писаренко и Евгения Никишина посмотреть. Они классные. Они потешные.
18:04:37 14-02-2026
с чем приедет? со спектаклем? она теперь ещё и актриса штоле?!