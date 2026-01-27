Жители краевой столицы смогут посмотреть постановку 11 марта в городском ДК

27 января 2026, 12:15, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото: из архива amic.ru

Ольга Бузова приедет в Барнаул с комедийным спектаклем "Мужчина нарасхват". Представление состоится 11 марта на сцене ДК Барнаула, говорится в сообщении "Яндекс Афиша".

В центре сюжета – история женщины, одержимой идеей найти идеального мужчину. Единственным критерием отбора для главной героини становится финансовая обеспеченность потенциального супруга: ей подойдет и олигарх, и скромный владелец банка.

Поиски увенчиваются успехом – избранник найден, и героиня уже мечтает о свадебном путешествии. Однако внезапно выясняется, что мужчина счастливо женат. Ошеломленная и разочарованная, она решает отомстить несостоявшемуся мужу, раскрыв его тайну супруге.

Режиссер постановки – Александр Горбань. Спектакль заявлен как легкая комедия положений без серьезных тем, призванная подарить зрителям заряд позитива и смеха.

Помимо Ольги Бузовой, исполняющей роль Полины, в спектакле играют актер театра и кино Павел Гайдученко, а также бывшие участники КВН Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Продолжительность спектакля составит два часа с одним антрактом. Возрастное ограничение 16+.

