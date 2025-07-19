Ольга Бузова выступила в Барнауле. Видео

Шоу состоялось в "Планете Q"

19 июля 2025, 09:55, ИА Амител

Видео: "В курсе 22"

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на летней сцене комплекса "Планета Q" в Барнауле вечером 18 июля, сообщает "В курсе 22".

Концерт стал частью празднования шестого дня рождения заведения, в рамках которого Бузова представила яркую программу с хитами и новыми треками.

За день до концерта артистка приехала в Барнаул, где также провела съемки образовательного реалити-шоу "Ольга Вузова" в АГАУ. В университете ее тепло встретили хлебом-солью и народными песнями.