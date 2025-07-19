НОВОСТИКультура

Ольга Бузова выступила в Барнауле. Видео

Шоу состоялось в "Планете Q"

19 июля 2025, 09:55, ИА Амител

Видео: "В курсе 22"

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на летней сцене комплекса "Планета Q" в Барнауле вечером 18 июля, сообщает "В курсе 22".

Концерт стал частью празднования шестого дня рождения заведения, в рамках которого Бузова представила яркую программу с хитами и новыми треками.

За день до концерта артистка приехала в Барнаул, где также провела съемки образовательного реалити-шоу "Ольга Вузова" в АГАУ. В университете ее тепло встретили хлебом-солью и народными песнями.

Барнаул культура

Комментарии 9

Avatar Picture
Житель Борзовой заимки

10:05:56 19-07-2025

У народа заканчивается терпение. Орут всю ночь. Администрация молчит. Полиция бездействует. Рассадник наркмании живёт своей жизнью

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:11 19-07-2025

Житель Борзовой заимки (10:05:56 19-07-2025) У народа заканчивается терпение. Орут всю ночь. Администраци... Пусть соседи включают в мощных колонках религиозные песни (по очереди разных религий), мычание коров, звук метронома, какие-нибудь национальные "интересные" песнопения и прочие раздражающие отдыхающих звуки.
Звуковой батл!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:13:43 19-07-2025

Гость (12:10:11 19-07-2025) Пусть соседи включают в мощных колонках религиозные песни (п... звук бормашины гарантированно взбодрит отдыхающих

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:41 19-07-2025

Ярчайший образец как делать "звезду" с помощью агрессивного, системного и творческого маркетинга из девушки, у которой реально отсутствует творческий талант

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:12:06 19-07-2025

Гость (11:34:41 19-07-2025) Ярчайший образец как делать "звезду" с помощью агрессивного,... армянские продюсеры могут, да. только слово " творческий" тут лишнее.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:53 19-07-2025

залить все хлоркой

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:50 19-07-2025

Обожаю смотреть как ар-Бузова в трусишках отплясывает на сцене, такая секси-бомба.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

15:11:24 19-07-2025

Каллхос.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:43 20-07-2025

ЦУМ ЖИВ! (15:11:24 19-07-2025) Каллхос.... То что КАЛЛ, это +100500.

  7 Нравится
Ответить
