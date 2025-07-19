НОВОСТИОбщество

Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы в Барнауле

Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, побывала оператором доения и попробовала алтайские сорта меда

19 июля 2025, 17:06, ИА Амител

Ольга Бузова / фото: t.me/byzovahouse
Певица Ольга Бузова во время визита в Алтайский государственный аграрный университет постигла основы сельского хозяйства, пишет NGS22.

Визит в барнаульский вуз состоялся в рамках съемок реалити-шоу "Ольга Вузова". В тот день артистку тепло встретили хлебом-солью и народными песнями.

Как отмечает издание, в АГАУ Бузова посетила лабораторию зоотехники, где ей показали, как определять болезни у животных на примере манекена собаки.

Второй локацией стал кабинет, где знаменитость поучаствовала в искусственных родах коровы на тренажере. "Новорожденному" дали кличку Бузеныш.

Бузова также освоила управление агродронами и операторство машинного доения, побывала на дегустации алтайского меда и попробовала его откачать.

Выпуск передачи "Ольга Вузова" об АГАУ выйдет осенью, отмечает издание. 

Вечером 18 июля Бузова выступила в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Q". Шоу было приурочено ко дню рождения заведения.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

18:35:16 19-07-2025

ну вот и всё! вот вам новый министр сельского хозяйства!...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

20:11:57 19-07-2025

Эта женщина ещё кому то интересна?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:07:23 20-07-2025

Я (20:11:57 19-07-2025) Эта женщина ещё кому то интересна?... Естественно, там людей по 5 лет учат, она ПОСТИГЛа основы за день, причем не одной специальности, а нескольких.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

20:23:29 19-07-2025

Европы закрыли сейчас весь бомонд потянется сюда
Скоро ждите: Басков держит хвост у коровы, Лолита доит корову, Анна Асти моет сепаратор.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:13 19-07-2025

Константин (20:23:29 19-07-2025) Европы закрыли сейчас весь бомонд потянется сюдаСкоро жд... А кто навозом занимается?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:24:44 20-07-2025

Константин (20:23:29 19-07-2025) Европы закрыли сейчас весь бомонд потянется сюдаСкоро жд... Да какие Европы закрыты - все ездят. Только чуток дольше и с пересадкой.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:44 20-07-2025

КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ! ректор с закатанными рукавами, определённо это шоу дно! Тьфу

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:11:34 20-07-2025

Гость (07:59:44 20-07-2025) КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ! ректор с закатанными рукавами, определённо э... Да то что с рукавами, ладно, а вот что занимается вот этим вот, грустно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:08 20-07-2025

Часть общества больна, если почитает таких бездарностей, где наши выдающиеся люди, учёные, академики?
Из надо показывать! Наших героев!

Этого ректора пресмыкающегося, выгнать поганой метлой! Сельпо

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

10:22:14 20-07-2025

Гость (09:53:08 20-07-2025) Часть общества больна, если почитает таких бездарностей, где... Точное определение современного молодого общества.И в годах представителей общества.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:22 20-07-2025

Откуда у вуза бабки на такое?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

17:04:07 20-07-2025

Знаменитость поучаствовала в искусственных родах в роли коровы на тренажере. "Новорожденному" дали кличку Бузеныш.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

18:39:36 20-07-2025

Какая к черту звезда????? Фонограмщица!!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

22:24:29 20-07-2025

Злые барнаульцы! Специально написал с маленькой буквы! Нравится ей развиваться в агросфере и ездить в Алтайский край, Добро пожаловать. Если вам не приятна данная личность, лучше не пишите, ваша неприязнь и ваше мнение никому не интересна.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:48:47 20-07-2025

Дмитрий (22:24:29 20-07-2025) Злые барнаульцы! Специально написал с маленькой буквы! Нрави...
дМИТРИЙ, мы не злые, а разумные!
Хочет, развиваться в Агросекторе, да только за! Пусть, псевдо певичка ртом !!!возьмёт землю в Алтайском крае, вспашет, соберёт урожай то да.
А так трясти булками, есть дамы поинтереснее, что посмотреть!
Считаю что в Барнауле, самые красивые Девушки!!!!

  5 Нравится
Ответить
