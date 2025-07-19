Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы в Барнауле
Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, побывала оператором доения и попробовала алтайские сорта меда
19 июля 2025, 17:06, ИА Амител
Певица Ольга Бузова во время визита в Алтайский государственный аграрный университет постигла основы сельского хозяйства, пишет NGS22.
Визит в барнаульский вуз состоялся в рамках съемок реалити-шоу "Ольга Вузова". В тот день артистку тепло встретили хлебом-солью и народными песнями.
Как отмечает издание, в АГАУ Бузова посетила лабораторию зоотехники, где ей показали, как определять болезни у животных на примере манекена собаки.
Второй локацией стал кабинет, где знаменитость поучаствовала в искусственных родах коровы на тренажере. "Новорожденному" дали кличку Бузеныш.
Бузова также освоила управление агродронами и операторство машинного доения, побывала на дегустации алтайского меда и попробовала его откачать.
Выпуск передачи "Ольга Вузова" об АГАУ выйдет осенью, отмечает издание.
Вечером 18 июля Бузова выступила в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Q". Шоу было приурочено ко дню рождения заведения.
18:35:16 19-07-2025
ну вот и всё! вот вам новый министр сельского хозяйства!...
20:11:57 19-07-2025
Эта женщина ещё кому то интересна?
20:07:23 20-07-2025
Я (20:11:57 19-07-2025) Эта женщина ещё кому то интересна?... Естественно, там людей по 5 лет учат, она ПОСТИГЛа основы за день, причем не одной специальности, а нескольких.
20:23:29 19-07-2025
Европы закрыли сейчас весь бомонд потянется сюда
Скоро ждите: Басков держит хвост у коровы, Лолита доит корову, Анна Асти моет сепаратор.
23:16:13 19-07-2025
Константин (20:23:29 19-07-2025) Европы закрыли сейчас весь бомонд потянется сюдаСкоро жд... А кто навозом занимается?
06:24:44 20-07-2025
Константин (20:23:29 19-07-2025) Европы закрыли сейчас весь бомонд потянется сюдаСкоро жд... Да какие Европы закрыты - все ездят. Только чуток дольше и с пересадкой.
07:59:44 20-07-2025
КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ! ректор с закатанными рукавами, определённо это шоу дно! Тьфу
20:11:34 20-07-2025
Гость (07:59:44 20-07-2025) КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ! ректор с закатанными рукавами, определённо э... Да то что с рукавами, ладно, а вот что занимается вот этим вот, грустно.
09:53:08 20-07-2025
Часть общества больна, если почитает таких бездарностей, где наши выдающиеся люди, учёные, академики?
Из надо показывать! Наших героев!
Этого ректора пресмыкающегося, выгнать поганой метлой! Сельпо
10:22:14 20-07-2025
Гость (09:53:08 20-07-2025) Часть общества больна, если почитает таких бездарностей, где... Точное определение современного молодого общества.И в годах представителей общества.
09:54:22 20-07-2025
Откуда у вуза бабки на такое?
17:04:07 20-07-2025
Знаменитость поучаствовала в искусственных родах в роли коровы на тренажере. "Новорожденному" дали кличку Бузеныш.
18:39:36 20-07-2025
Какая к черту звезда????? Фонограмщица!!!!
22:24:29 20-07-2025
Злые барнаульцы! Специально написал с маленькой буквы! Нравится ей развиваться в агросфере и ездить в Алтайский край, Добро пожаловать. Если вам не приятна данная личность, лучше не пишите, ваша неприязнь и ваше мнение никому не интересна.
22:48:47 20-07-2025
Дмитрий (22:24:29 20-07-2025) Злые барнаульцы! Специально написал с маленькой буквы! Нрави...
дМИТРИЙ, мы не злые, а разумные!
Хочет, развиваться в Агросекторе, да только за! Пусть, псевдо певичка ртом !!!возьмёт землю в Алтайском крае, вспашет, соберёт урожай то да.
А так трясти булками, есть дамы поинтереснее, что посмотреть!
Считаю что в Барнауле, самые красивые Девушки!!!!