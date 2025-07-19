Ольгу Бузову научили принимать роды у коровы в Барнауле

Звезда российского шоу-бизнеса также поучилась управлять агродронами, побывала оператором доения и попробовала алтайские сорта меда

19 июля 2025, 17:06, ИА Амител

Ольга Бузова / фото: t.me/byzovahouse

Певица Ольга Бузова во время визита в Алтайский государственный аграрный университет постигла основы сельского хозяйства, пишет NGS22.

Визит в барнаульский вуз состоялся в рамках съемок реалити-шоу "Ольга Вузова". В тот день артистку тепло встретили хлебом-солью и народными песнями.

Как отмечает издание, в АГАУ Бузова посетила лабораторию зоотехники, где ей показали, как определять болезни у животных на примере манекена собаки.

Второй локацией стал кабинет, где знаменитость поучаствовала в искусственных родах коровы на тренажере. "Новорожденному" дали кличку Бузеныш.

Бузова также освоила управление агродронами и операторство машинного доения, побывала на дегустации алтайского меда и попробовала его откачать.

Выпуск передачи "Ольга Вузова" об АГАУ выйдет осенью, отмечает издание.

Вечером 18 июля Бузова выступила в барнаульском развлекательном комплексе "Планета Q". Шоу было приурочено ко дню рождения заведения.