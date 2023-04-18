Омбудсмен Москалькова заинтересовалась вышедшим по УДО барнаульским коррупционером

Уполномоченная по правам человека направила некий запрос в Железнодорожный районный суд Барнаула

18 апреля 2023, 17:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заинтересовалась ситуацией вокруг ранее осуждённого за коррупцию экс-главы "Барнаулкапстроя" Александра Канакова. Как сообщает "Толк", она намерена выяснить некие обстоятельства в суде.

Так, федеральный омбудсмен направила запрос в Железнодорожный районный суд Барнаула. Он вынес обвинительный приговор в отношении Канакова как суд первой инстанции. Москалькова собирается получить материалы дела из-за рассмотрения жалобы на судебное решение.

Напомним, что суд приговорил Канакова к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Кроме того, ему на протяжении пяти лет запретили занимать определённые руководящие должности. Следователям удалось выяснить, что в период с июля по сентябрь 2019 года Канаков, действуя совместно с заместителем главы администрации Барнаула Сергеем Дёминым, получил от директора одной из строительных компаний 3,6 млн рублей. Всего ему должны были передать 15 млн рублей.

Отметим, что сейчас Канаков уже находится на свободе – его выпустили из колонии по УДО.