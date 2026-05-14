Онищенко заявил, что хантавирус Андес мутирует и приспосабливается к человеку

Вирус ежегодно меняет генетическую последовательность и обходит иммунную защиту

14 мая 2026, 11:51, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, постепенно мутирует и приспосабливается к человеку. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, изменения в штаммах вируса — не признак надвигающейся катастрофы, а естественный процесс: ежегодно вирус в определенной степени меняет свою генетическую последовательность, благодаря чему успешно обходит иммунную защиту человека.

При этом Онищенко отметил, что на текущий момент хантавирусы остаются маловирулентными и малоконтагиозными, хотя уже наблюдаются отдельные случаи передачи от человека к человеку. Академик напомнил о вспышке вируса Андес в Аргентине в 2018 году — тогда уровень летальности достигал 35%. Несмотря на это, Геннадий Онищенко подчеркнул, что новая вспышка на круизном лайнере не представляет угрозы для России.