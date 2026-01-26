Опрос: каждый третий барнаулец сталкивался с абьюзом начальства

Чаще всех на давление со стороны руководства жалуются горожане 35–40 лет

26 января 2026, 21:00, ИА Амител

Недовольный начальник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Почти 40% экономически активных жителей Барнаула лично сталкивались с психологическим давлением и абьюзом со стороны руководства на работе. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного в январе 2026 года. Еще 23% респондентов сообщили о токсичном поведении со стороны коллег.

Женщины и работники среднего возраста оказались наиболее уязвимыми группами. С начальственным абьюзом сталкивались 44% женщин против 34% мужчин. Чаще других от давления страдают горожане 35–44 лет: с этим столкнулись 40% опрошенных в этой возрастной группе, а со стороны коллег – 32%.

«Женщины чаще мужчин сообщают как о случаях психологического давления со стороны начальства (44 и 34% соответственно), так и со стороны команды (26 и 20%)», – отмечается в результатах исследования.

Основными проявлениями абьюза со стороны руководителей респонденты назвали психологическое давление и самодурство (по 32%). При этом 27% считают абьюзом прямые нарушения Трудового кодекса: принуждение к сверхурочной работе без оплаты, задержку зарплаты или препятствование уходу на больничный.

Более половины опрошенных (55%) считают, что при токсичном поведении начальства нужно увольняться сразу, при первых признаках давления. Если же абьюз исходит от коллег, доля сторонников немедленного ухода ниже – 45%.

Ранее сервис SuperJob заявил о том, что каждая третья российская компания сталкивалась с так называемым "тихим увольнением". Речь о создании условий, вынуждающих сотрудников писать заявление "по собственному желанию".