Почти половина россиян нашли себе как минимум одну подработку

Как отметили респонденты, основная мотивация – дополнительный заработок

17 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В 2025 году почти каждый второй россиянин (47%) сообщил о наличии как минимум одного дополнительного источника дохода. Это пиковое значение за последние три года, превосходящее показатель 2024-го на 16%, сообщает "Газета.ру".

Почти треть опрошенных (29%) заявили, что искали подработку с целью погашения имеющихся задолженностей. Дополнительные 24% активно занимались поиском побочного заработка на протяжении года, чтобы компенсировать нехватку средств, вызванную ростом цен на товары и услуги.

19% респондентов формировали финансовую "подушку" на случай возможных увольнений, а 16% прибегали к сверхурочной работе из-за неожиданных трат и крупных приобретений. Еще 12% используют подработку для формирования инвестиционного портфеля или создания долгосрочных сбережений.