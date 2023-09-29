Появятся ли электронные повестки и новые штрафы для уклонистов в осенний призыв?

Осенний призыв в России стартует с 1 октября

29 сентября 2023, 14:35, ИА Амител

Призыв в армию – 2022/ Фото: amic.ru

Осенний призыв в России и в Алтайском крае пройдет с 1 октября до 31 декабря. За последнее время российские власти приняли ряд изменений, которые касаются армии. Это электронные повестки, повышение призывного возраста и увеличение штрафов за неявку в военкомат. Amic.ru разобрался, что из этого заработает в осеннем призыве, а что останется на будущее.

Повысится ли призывной возраст?

Пока нет. В осенний призыв 2023 в армию пойдут молодые люди от 18 до 27 лет (2005–1996 годов рождения). Но уже с 1 января 2024 года возрастной ценз повысится до 30 лет.

Те, кому в 2023 году исполнилось 27 лет, пойдут в армию в 2024 году?

Нет. Если в 2023 году призывнику исполнилось 27 лет и он отправился в запас, то в 2024 году его уже не призовут. Под призыв в 2024 году попадут те граждане с 27 до 30 лет, которые не зачислены в запас.

Штрафы за неявку в военкомат увеличат?

Да, новые штрафы за неявку в военкомат начнут действовать с 1 октября. Теперь уклонистам придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей при неявке в военкомат без уважительной причины. Ранее за это грозил штраф от 500 до 3000 рублей.

Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, места работы, образования, о переезде в другое место, то он заплатит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей (раньше было от 500 до 3000 рублей). Если не сообщить в военкомат о выезде из страны на срок более полугода или о въезде в РФ, то за это грозит штраф 15 тысяч рублей (раньше было от 500 до 3000 рублей).

Если призывник потерял или испортил документ воинского учета (например, приписное свидетельство, военный билет или справку уклониста), то он заплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме штрафов, уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Им также будет недоступна регистрация автомобиля, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Штрафы для работодателей тоже выросли?

Верно. За невручение военнообязанному сотруднику повестки или за необеспечение его явки на сборный пункт организацию оштрафуют на сумму от 400 до 500 тысяч рублей. Если компания не оповестила сотрудника, что его вызывают в военкомат, она заплатит от 350 до 400 тысяч рублей.

Электронные повестки в осенний призыв введут?

Да, с 1 октября заработает электронный реестр воинского учета и повесток, но лишь в тестовом виде. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал ТАСС, что основным документом, как и прежде, будет письменная повестка. Электронные повестки будут дублировать печатные и только по электронной повестке идти в военкомат необязательно, надо дождаться печатную.

Штрафовать за отсутствие электронных повесток не будут?

Нет, штрафовать будут только тех, кто получил бумажную повестку. Уклонение от явки по электронной повестке в 2023 году не повлечет штрафа, рассказал Shot Андрей Картаполов. Деньги за это будут брать с 2024 года.

За границу с повесткой выехать будет нельзя?

Пока эта норма не работает, она начнет действовать с 1 января 2024 года. С этой даты для призывников, которым направлены повестки, будет закрыта возможность выезда за границу. Пока что ограничение начинает действовать только с момента вручения повестки или же по истечении семи дней со дня внесения записи о повестке в реестр.

Кого призывают осенью?

Граждан от 18 до 27 лет, у которых нет отсрочки по учебе, и тех, кто годен по категориям "А" (без ограничений) и "Б" (с незначительными ограничениями).

А кто освобожден от призыва?

Те, кто имеет категории годности "В" (освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас), "Г" (временная отсрочка по состоянию здоровья) и "Д" (полное освобождение от призыва). Студенты, которые учатся очно по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, единственные кормильцы в семье, инвалиды, а также отцы двоих и более детей тоже в армию не пойдут.

Также не отправятся служить арестованные, находящиеся под следствием, и люди с непогашенной судимостью. На отсрочку имеют право и сотрудники аккредитованных IT-компаний, но последние должны были подать соответствующее заявление до 8 августа.

Полный список категорий можно увидеть на сайте Минобороны РФ.

Альтернативная служба сохраняется?

Да. На альтернативную службу смогут претендовать те россияне, убеждения или вероисповедание которых противоречит службе в армии, а также представители малочисленных народов. Длится альтернативная служба дольше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев – в военных. Правда, заявление на гражданскую службу нужно было подать за полгода до начала призыва.