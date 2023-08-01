"Осетровая Луна" в ночь с 1 на 2 августа. Как ее увидеть и чем она опасна?
Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние
01 августа 2023, 14:41, ИА Амител
Фото: amic.ru
В начале августа жители Алтайского края смогут наблюдать Суперлуние. Это не очень редкое, но всегда завораживающее зрелище. Луна в этот момент будет находиться максимально близко к Земле. Выглядеть она тоже будет по-особенному, за что уже получила прозвище "Осетровая". Астрологи верят, что Суперлуние способно сильно влиять на людей. А потому эзотерики убеждены: при правильном подходе можно привлечь удачу.
Рассказываем, что такое Суперлуние, когда и как его увидеть и что во время него нельзя делать.
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Что такое Суперлуние?
Суперлуние – это необычное астрономическое явление. Вернее, это сразу два явления, которые совпали по времени. Во-первых, это перигей: Луна находится на ближайшем от Земли расстоянии. Во-вторых, это полнолуние. При совпадении двух этих факторов мы видим на небе более крупный лунный диск.
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Почему Суперлуние в 2023 году называют "Осетровая Луна"?
Помимо большого размера, Луна на ночном небе будет иметь еще и ярко-желтый оттенок. Поэтому такое Суперлуние и называют "осетровым". Впрочем, есть и другие названия: Урожайная Луна, Фруктовая Луна, Кукурузная Луна, Рисовая Луна, Черешневая Луна.
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Во сколько 1 августа будет Суперлуние?
Суперлуние произойдет 1 августа в 21:32 по московскому времени. Соответственно, в Алтайском крае необычное явление можно будет наблюдать в ночь с 1 на 2 августа: в 01:32.
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Где и как увидеть Суперлуние 1 августа 2023 года?
Ехать куда-то в особенное место не нужно: Луну видно всегда, если небо чистое и ничего не загораживает обзор. Специальных приборов тоже не нужно: Луну видно невооруженным глазом. Хотя отметим, что смотреть на небесное светило в бинокль гораздо интереснее.
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Чем опасно Суперлуние в ночь с 1 на 2 августа?
Астрологи верят, что в моменты сближения с Землей Луна воздействует на нас особенным образом. Небесное светило, считают эзотерики, дает нам особенную энергию и по-новому заставляет взглянуть на свое окружение.
При этом энергия, идущая от Луны, может сыграть как в плюс, так и в минус. Все зависит от того, как человек проживает момент Суперлуния.
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Как привлечь удачу во время "Осетровой Луны"?
Считается, что главное, чем нужно заниматься на Суперлуние, – завершение уже начатых дел. По сути, нужно провести "генеральную уборку": доделать то, что "подвисло", а также избавиться от ненужных вещей. Связи с людьми, которые тормозят ваше развитие, тоже следует оборвать.
Посвятите день работе над ошибками и решите те проблемы, которые уже давно не дают вам покоя. Очистив карму, вы откроете себе возможности для новых начинаний.
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Что нельзя делать на Суперлуние 1 августа 2023 года?
В числе "запретных" для Суперлуния астрологи чаще всего называют следующие действия:
- поиск работы и начало новых проектов;
- крупные сделки, одалживание больших сумм денег в долг;
- ссоры с окружающими;
- командировки, дальние поездки и использование автомобиля без крайней необходимости.
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