Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние

01 августа 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

В начале августа жители Алтайского края смогут наблюдать Суперлуние. Это не очень редкое, но всегда завораживающее зрелище. Луна в этот момент будет находиться максимально близко к Земле. Выглядеть она тоже будет по-особенному, за что уже получила прозвище "Осетровая". Астрологи верят, что Суперлуние способно сильно влиять на людей. А потому эзотерики убеждены: при правильном подходе можно привлечь удачу.

Рассказываем, что такое Суперлуние, когда и как его увидеть и что во время него нельзя делать.

1 Что такое Суперлуние? Суперлуние – это необычное астрономическое явление. Вернее, это сразу два явления, которые совпали по времени. Во-первых, это перигей: Луна находится на ближайшем от Земли расстоянии. Во-вторых, это полнолуние. При совпадении двух этих факторов мы видим на небе более крупный лунный диск.

2 Почему Суперлуние в 2023 году называют "Осетровая Луна"? Помимо большого размера, Луна на ночном небе будет иметь еще и ярко-желтый оттенок. Поэтому такое Суперлуние и называют "осетровым". Впрочем, есть и другие названия: Урожайная Луна, Фруктовая Луна, Кукурузная Луна, Рисовая Луна, Черешневая Луна.

3 Во сколько 1 августа будет Суперлуние? Суперлуние произойдет 1 августа в 21:32 по московскому времени. Соответственно, в Алтайском крае необычное явление можно будет наблюдать в ночь с 1 на 2 августа: в 01:32.

4 Где и как увидеть Суперлуние 1 августа 2023 года? Ехать куда-то в особенное место не нужно: Луну видно всегда, если небо чистое и ничего не загораживает обзор. Специальных приборов тоже не нужно: Луну видно невооруженным глазом. Хотя отметим, что смотреть на небесное светило в бинокль гораздо интереснее.

5 Чем опасно Суперлуние в ночь с 1 на 2 августа? Астрологи верят, что в моменты сближения с Землей Луна воздействует на нас особенным образом. Небесное светило, считают эзотерики, дает нам особенную энергию и по-новому заставляет взглянуть на свое окружение. При этом энергия, идущая от Луны, может сыграть как в плюс, так и в минус. Все зависит от того, как человек проживает момент Суперлуния.

6 Как привлечь удачу во время "Осетровой Луны"? Считается, что главное, чем нужно заниматься на Суперлуние, – завершение уже начатых дел. По сути, нужно провести "генеральную уборку": доделать то, что "подвисло", а также избавиться от ненужных вещей. Связи с людьми, которые тормозят ваше развитие, тоже следует оборвать. Посвятите день работе над ошибками и решите те проблемы, которые уже давно не дают вам покоя. Очистив карму, вы откроете себе возможности для новых начинаний.