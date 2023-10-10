Затянувшийся экономический спор начнут рассматривать заново

10 октября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: zzk22.ru

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени удовлетворил жалобу АО "Коротоякский элеватор". До этого краевой арбитраж, а затем и Седьмой арбитражный апелляционный суд выносили решение в пользу компании "Грана", которую контролирует барнаульский предприниматель Валерий Гачман. Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение, пишет "Атмосфера". Представители истца полагают, что Гачман, являясь руководителем "Граны", нанес значительный ущерб юрлицу. Его оценивают почти в 65 млн рублей.

Создание видимости легальных действий

Иск был подан к Гачману, а также к ЗАО "Табунский элеватор" о взыскании солидарно 63,123 млн рублей в качестве компенсации причиненных убытков. По мнению истца, Валерий Гачман, находясь на посту руководителя, причинил убытки акционерам "Граны". Так, в 2017 году компания продала 100% долей ООО "Алтайские мельницы" в пользу ЗАО "Табунский элеватор". По версии оппонентов Гачмана, сделка носила признаки фиктивной, без одобрения акционеров, и была произведена по явно заниженной цене.

Более того, впоследствии ЗАО "Табунский элеватор" продал ООО "Алтайские мельницы" уже непосредственно Гачману. Цена договора тогда составила 2,1 млн рублей при реальной стоимости пакета акций около 66 млн рублей.

Отметим, ЗАО "Табунский элеватор" выступал основным акционером АО "Грана", ему принадлежало 55% уставного капитала. Согласно протоколу годового собрания акционеров "Граны" от марта 2017 года, были продлены полномочия Гачмана на следующие пять лет. Таким образом Валерий Гачман выступает в двух должностях: как гендиректор "Граны" и одновременно акционер и председатель ЗАО "Табунский элеватор". С этой точки зрения сделка по продаже полного пакета акций "Алтайских мельниц", вероятнее всего, была оформлена в нарушение закона и заключала в себе конфликт интересов.

Если смотреть на хронологию событий, то в 2018 году был зарегистрирован переход права собственности на 100% долей ООО "Алтайские мельницы" с АО "Грана" на ЗАО "Табунский элеватор". В 2019 году состоялся переход права собственности 25% долей "Алтайских мельниц" на Виталия Копытова и Владимира Бутина. Наконец, в 2020 году оставшиеся 75% долей отошли в пользу Валерия Гачмана.

Как полагают заявители, исходя из дальнейшего поведения Гачмана, сделка купли-продажи по "Алтайским мельницам" была необходима для создания видимости легального приобретения контрольного пакета долей в уставном капитале компании. Кроме того, предполагается, что предприниматель скрывал информацию о заключенной сделке от акционеров "Граны". В противном случае Гачман не получил бы одобрения на совершение такой операции, так как сделка не отвечает интересам компании и совершается на заведомо невыгодных условиях.

Гачман, используя в своих интересах полномочия гендиректора "Граны" и статус председателя совета директоров ЗАО "Табунский элеватор", перевел на подконтрольных ему лиц 100% долей уставного капитала "Алтайских мельниц", из которых позднее 75% оформил на себя. Таким образом бизнесмен с помощью нескольких сделок стал владельцем большей части пакета ООО, стоимостью свыше 49 млн рублей. В то же время "Грана" за всю сделку должна была получить лишь 2,1 млн рублей. Должна была, но не получила, в 2021 году АО "Грана" направляет ЗАО "Табунский элеватор" соглашение о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале в связи с неоплатой.

"Выводы об отсутствии оснований для удовлетворения иска сделаны без исследования и оценки всех обстоятельств дела, имеющихся доказательств и доводов лиц, что повлекло совершение ошибочных выводов и вынесение неправильных судебных актов", – сказано в постановлении кассации.

Таким образом, решение двух нижестоящих судов было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в краевой арбитраж.

Долги копятся в геометрической прогрессии

К слову, в конце мая Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поставил точку в вопросе привлечения к субсидиарной ответственности гендиректора АО "Грана" Валерия Гачмана, экс-руководителя обанкротившегося ОАО "Краснощековское ХПП" Николая Климова, а также гендиректора ЗАО "Табунский элеватор" Сергея Федорченко. Размер субсидиарной ответственности составил свыше 23 млн рублей.

Бизнесмен Гачман должен заплатить по долгам одного из своих активов. "Краснощековское ХПП" признали банкротом, а кредиторы настаивали на выплате в несколько десятков миллионов рублей. Гачман же пытался доказать суду, что он не имеет никакого отношения к ХПП. До этого арбитраж накладывал обеспечительные меры на имущество и средства Гачмана, чтобы гарантировать уплату денег. Отметим, что исполнительный лист на сумму свыше 23 млн до сих пор не оплачен, свидетельствуют данные ФССП России. Также на Гачмана возбуждено более 10 исполнительных производств о наложении ареста суммарно на все его имущество.

Как ранее сообщал amic.ru, последние несколько лет Гачман испытывает финансовые затруднения. Об этом косвенно свидетельствует чрезмерная закредитованность его основного актива – ЗАО "Табунский элеватор". По сведениям инсайдеров, единственный работающий объект, принадлежащий предпринимателю, – Табунский элеватор – закредитован в Сбербанке.