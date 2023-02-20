Снова отказ. Бизнесмен Валерий Гачман проиграл очередной суд на миллионы рублей

Президент регионального Союза зернопереработчиков безуспешно пытался оспорить решение арбитража

20 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: alt-niva.ru

В конце января 2023 года Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе алтайскому предпринимателю Валерию Гачману, которого привлекали к субсидиарной ответственности. Бизнесмен должен был заплатить по долгам одного из своих активов – Краснощёковского хлебоприемного предприятия (ХПП). Компанию признали банкротом, а кредиторы настаивали на выплате в несколько десятков миллионов рублей. Гачман же пытался доказать суду, что он не имеет никакого отношения к ХПП. До этого арбитраж накладывал обеспечительные меры на имущество и средства Гачмана, чтобы гарантировать уплату денег. Бизнесмен, по мнению суда, выступает как лицо, контролирующее должника и конечный бенефициар. Подробнее читайте в материале amic.ru.

История одного банкротства

Дело о банкротстве Краснощёковского ХПП началось в мае 2018 года. Кроме Гачмана по нему проходят еще два человека – директор Табунского элеватора Сергей Федорченко и руководитель Краснощёковского ХПП Николай Климов. В июне 2021 года в суд обратился конкурсный управляющий. Он потребовал привлечь Гачмана к субсидиарной ответственности по финансовым обязательствам Краснощёковского ХПП. В июле того же года арбитраж вынес решение об аресте имущества и денег Гачмана на 65 млн рублей. Иск подавал один из кредиторов ОАО "Краснощёковское ХПП".

Запрет распоряжаться имуществом для Гачмана касался акций Табунского и Коротоякского элеваторов, а также доли в уставном капитале ООО "АПК Грана-Хабары". Эти компании считаются главными активами бизнесмена.

Гачман попытался обжаловать решение суда, так как это могло отрицательно повлиять на деятельность его основного актива – Табунского элеватора. Как считают источники amic.ru, Гачман также опасался потерять и расположение Сбербанка, который предоставлял постоянно возобновляемую кредитную линию. Однако хотя бы частичной отмены обеспечительных мер не произошло.

Всё вывести из-под удара не удалось

Под арестом у Гачмана, помимо личного недвижимого имущества, находились: пакет акций Коротоякского элеватора (всего чуть более 15% от уставного капитала), а также 99% акций Табунского элеватора. Сам Гачман настаивал, что арест акций уже является достаточной мерой, так как их стоимость покрывает размер требований кредиторов. Тем самым он пытался вывести из-под удара своё недвижимое имущество. Оно требовалось, чтобы показать свою финансовую состоятельность как кредитора.

Однако найти лазейку в законе Гачману, видимо, всё же удалось. Дело в том, что в число кредиторов Краснощёковского ХПП входило ЗАО "Табунский элеватор", также подконтрольное предпринимателю. "Табунский элеватор" в ходе процесса неожиданно заявил отказ от своих первоначальных требований на 42 млн рублей к ХПП.

Так как обе компании контролирует Валерий Гачман, можно предположить, что это попытка снизить размер субсидиарной ответственности со стороны бизнесмена. Суд пошёл навстречу и убрал из реестра требований кредиторов заявку на 42 млн.

А в конце мая 2022 года арбитраж наложил арест на имущество, принадлежащее Федорченко, Климову и Гачману. Это было сделано в пределах суммы, которую требовали кредиторы – 23,579 млн рублей.

Следующий шаг – личное банкротство?

По данным источников amic.ru, последние несколько лет Гачман испытывает финансовые затруднения. Об этом косвенно свидетельствует чрезмерная закредитованность его основного актива – ЗАО "Табунский элеватор", а также то, что бизнесмен ранее выставил на продажу принадлежащий ему ресторан Cafe de lafe. По сведениям инсайдеров, единственный работающий объект, принадлежащий предпринимателю, – Табунский элеватор – закредитован в Сбербанке.

История с Краснощёковским ХПП, полагают осведомлённые источники, может закончиться личным банкротством известного в Алтайском крае предпринимателя. Напомним, в Алтайском крае Валерий Гачман известен ещё и как президент регионального Союза зернопереработчиков.

Как экономический спор перерос в уголовное дело

До этого Валерий Гачман уже проигрывал громкие дела в арбитраже. Ранее amic.ru подробно писал об экономическом споре Гачмана и предпринимателя Сергея Маслова. В первой половине 2010-х годов они были компаньонами и вместе занимались агробизнесом. В 2018 году Гачман потребовал признать за собой право собственности на АО "Коротоякский элеватор" – одного из крупнейших в регионе зернопереработчиков. Бизнесмен утверждал, что ещё в нулевые заключил договор, по которому выкупил акции элеватора за 16 тысяч рублей. Причём в рассрочку, с оплатой через 15 лет. Маслов в ответ заявил, что документ фиктивный, и сделки не было. Гачман выиграл суд первой инстанции, но затем уступил в апелляции и кассации.

После этого Маслов пытался добиться возбуждения уголовного дела, так как считал, что Гачман сфальсифицировал доказательства. Дело возбудили в феврале 2022 года по ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") – в отношении неустановленного лица. За год до этого Маслов потребовал признать Гачмана банкротом. Его оппонент, проиграв экономический спор, долгое время отказывался возмещать судебные издержки.

Поражение от юристов

На этом злоключения Валерия Гачмана не закончились. В марте 2022 года он потерпел неудачу и в споре с ООО "Юридический альянс "Чинов и партнёры". Предприниматель ранее заключил договор, по которому юристы должны были представлять его интересы в кассационной инстанции и непременно выиграть дело. В противном случае вся сумма гонорара – 10,5 млн рублей – возвращалась назад. Решение арбитража оказалось не в пользу Гачмана, юристы выиграть спор не смогли. Однако деньги ему не вернули, поэтому бизнесмен обратился в гражданский суд. Но Гачману здесь отказали: суд посчитал договор предпринимателя с юристами мнимой сделкой.

Как указано в решении, "Гачман намеревался повлиять на решение арбитражного суда кассационной инстанции не правовыми способами, на что и потратил денежные средства, передав их третьему лицу, попросив при этом Чинова создать документ для отчётности".

Сейчас арбитраж рассматривает ещё несколько экономических споров с участием Валерия Гачмана. Их исход может значительно повлиять на дальнейшую судьбу бизнесмена и его активов.