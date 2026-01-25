"Особо трезвый" рубцовчанин одержал победу в шоу "Конфетка" на ТНТ
Победитель был определен с помощью зрительского голосования
25 января 2026, 13:21, ИА Амител
Житель Рубцовска Дмитрий Зарецкий стал победителем четвертого сезона музыкального шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ. Победу ему принесла авторская песня "Хип-хоп".
По формату проекта начинающие музыканты представляют свои композиции, а известные артисты создают на их основе новые версии. Песню Зарецкого в одном из выпусков исполнил рэпер Витя АК-47 совместно с коллективом "Бурановские бабушки".
По профессии Дмитрий – юрист. С 1990-х годов занимается музыкой под псевдонимом "Особо трезвый", и до участия в шоу его творчество было известно преимущественно в Алтайском крае.
В финале голоса членов жюри разделились, поэтому победителя определило зрительское голосование. Дмитрий Зарецкий набрал большинство голосов и выиграл главный приз в 500 тысяч рублей.
Следующий выпуск нового сезона шоу "Конфетка" можно будет увидеть в субботу в 21:00.
Также 24 января вышел в эфир выпуск "Ледникового периода" на Первом канале с участием барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова. Он выступил в паре с 23-летней фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой.
