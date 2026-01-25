"Особо трезвый" рубцовчанин одержал победу в шоу "Конфетка" на ТНТ

Победитель был определен с помощью зрительского голосования

25 января 2026, 13:21, ИА Амител

Кадр из шоу "Конфетка" на ТНТ / Фото: ТНТ

Житель Рубцовска Дмитрий Зарецкий стал победителем четвертого сезона музыкального шоу "Конфетка" на телеканале ТНТ. Победу ему принесла авторская песня "Хип-хоп".

По формату проекта начинающие музыканты представляют свои композиции, а известные артисты создают на их основе новые версии. Песню Зарецкого в одном из выпусков исполнил рэпер Витя АК-47 совместно с коллективом "Бурановские бабушки".

По профессии Дмитрий – юрист. С 1990-х годов занимается музыкой под псевдонимом "Особо трезвый", и до участия в шоу его творчество было известно преимущественно в Алтайском крае.

В финале голоса членов жюри разделились, поэтому победителя определило зрительское голосование. Дмитрий Зарецкий набрал большинство голосов и выиграл главный приз в 500 тысяч рублей.

Следующий выпуск нового сезона шоу "Конфетка" можно будет увидеть в субботу в 21:00.

