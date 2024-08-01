"Остался только мусор". В Барнауле за полтора месяца полностью снесли ЦУМ

На освободившемся участке построят современный деловой центр

01 августа 2024, 11:20, ИА Амител

ЦУМ разбирают в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле полностью разобрали здание ЦУМа, построенное в 1964 году и располагавшееся в центре города: на проспекте Ленина, 55. Это был один из самых известных барнаульских магазинов, а теперь – гора строительного мусора, который сейчас вывозят.

Напомним, работы по сносу ЦУМа начались 13 июня: с фасада сняли облицовку и вокруг поставили забор. Через месяц от здания осталось только два этажа, а через десять дней ушел и второй этаж. За последнюю неделю окончательно демонтировали "торчащие" конструкции.

На освободившемся месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.