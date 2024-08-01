"Остался только мусор". В Барнауле за полтора месяца полностью снесли ЦУМ
На освободившемся участке построят современный деловой центр
01 августа 2024, 11:20, ИА Амител
В Барнауле полностью разобрали здание ЦУМа, построенное в 1964 году и располагавшееся в центре города: на проспекте Ленина, 55. Это был один из самых известных барнаульских магазинов, а теперь – гора строительного мусора, который сейчас вывозят.
Напомним, работы по сносу ЦУМа начались 13 июня: с фасада сняли облицовку и вокруг поставили забор. Через месяц от здания осталось только два этажа, а через десять дней ушел и второй этаж. За последнюю неделю окончательно демонтировали "торчащие" конструкции.
На освободившемся месте планируют возвести современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.
11:28:38 01-08-2024
А мусор там что делает ?
11:30:08 01-08-2024
Подвал еще не разобрали.
11:30:11 01-08-2024
Печально это все...
13:30:15 01-08-2024
Гость (11:30:11 01-08-2024) Печально это все... ... А чего печального? Старое уступает место новому. Исторической или архитектурной ценности типовой проект советских времен не нёс. Появится новое место притяжения в центре, появится приличная сетевая гостиница. Чем плохо?
18:40:08 02-08-2024
Гость (13:30:15 01-08-2024) А чего печального? Старое уступает место новому. Историческо... У нас в Барнауле живут очень странные люди. Сносят помойку, обшитую сайдингом. Причем горожанам запланировали новый ЦУМ еще в 80-е, сейчас это сити-центр.
11:32:09 01-08-2024
Удивительно, что не за полтора года. В Китае бы за сутки бы снесли, а за месяц новое здание с отделкой построили отличного качества.
13:31:46 01-08-2024
Удивительно (11:32:09 01-08-2024) Удивительно, что не за полтора года. В Китае бы за сутки бы ... Откуда вы знаете как быстро строят и сносят в Китае? Вам проще сказать - да там за час бы снесли, и за два построили. Побольше истерии.
11:50:29 01-08-2024
в Китае строят действительно быстро, но не качественно
11:50:47 01-08-2024
Оставить бы этот участок полностью свободным!
13:33:39 01-08-2024
Гость (11:50:47 01-08-2024) Оставить бы этот участок полностью свободным!... А Ракшину компенсацию вы бы из своего кармана платили? Или вы бы приняли решение из дефицитного и дотационного бюджета Барнаула вынуть деньги, и не потратить их на пользу горожанам, а просто тупо отдать Ракшину, чтобы он на этом месте ничего не построил?
12:03:01 01-08-2024
Разрушены остатки былой цивилизации. Да уж, быстро они избавляются от своей же истории. Сначала "Барнаул орденоносный" что на доме напротив, демонтировали, теперь ЦУМ. Следующее что, магазин под шпилем?
12:36:07 01-08-2024
Гость (12:03:01 01-08-2024) Разрушены остатки былой цивилизации. Да уж, быстро они избав... Не дай бог! Магазин под шпилем - это святое!
12:52:03 01-08-2024
Гость (12:36:07 01-08-2024) Не дай бог! Магазин под шпилем - это святое!... Почему по шпилем нет марийки? Безобразие
13:46:35 01-08-2024
ДМВ (12:52:03 01-08-2024) Почему по шпилем нет марийки? Безобразие ... Лет 10 назад там был магазин какой- то продуктовой сети. Но не ракшинской, как же он смог допустить такое))
13:44:22 01-08-2024
Гость (12:36:07 01-08-2024) Не дай бог! Магазин под шпилем - это святое!... У " этих" нет ничего святого...
13:41:50 01-08-2024
Гость (12:03:01 01-08-2024) Разрушены остатки былой цивилизации. Да уж, быстро они избав... А вы новатор в истории и обществоведении, вы ввели новое понятие - "советская цивилизация". Ну да Бог с ней, с этой цивилизацией. для вас ЦУМ - история? Это ваши самые ценные воспоминания? Для меня, например, история, это сотрудник общепита с белыми нарукавниками на руках, продающий беляши из металлического бака-термоса. Как раз перед ЦУМом это было. И что теперь, вернуть на место ту тётю-моту с баком и нарукавниками? В чем прелесть ЦУМа по сравнению с современными магазинами? В чем прелесть хрущевки по сравнению с современными хорошими домами? Тем что слышимость с первого по пятый этаж, что кухня 6 метров против 18 нынешних, что потолки 2,40 против нынешних 3-х? Ну объясните...
14:00:28 01-08-2024
Гость (13:41:50 01-08-2024) А вы новатор в истории и обществоведении, вы ввели новое пон... Да уж, про тишину в новостройках я давно анекдотов не читал. Чихнешь на 15 этаже, а тебе здоровья с 1 желают...
14:33:04 01-08-2024
Гость (14:00:28 01-08-2024) Да уж, про тишину в новостройках я давно анекдотов не читал.... Плюсую и еще 100 раз плюсую
15:53:27 01-08-2024
Гость (14:00:28 01-08-2024) Да уж, про тишину в новостройках я давно анекдотов не читал.... Я живу в относительно новом доме, 2016 года постройки. Кирпич. Слышимости от соседей - ноль.
16:11:23 01-08-2024
Гость (15:53:27 01-08-2024) Я живу в относительно новом доме, 2016 года постройки. Кирпи... Дом "относительно" новый, кирпичный. И пытаетесь, за слышимость в современных новостроях, царапки на груди делать? Удачи. Пусть вас старушки у подъезда выслушивают и возмущаются совместно с вами. Мне лень "объяснять глухому как грохочет гром"...
16:33:37 01-08-2024
Гость (16:11:23 01-08-2024) Дом "относительно" новый, кирпичный. И пытаетесь, за слышимо... С изложением своих мыслей в текстовом виде у вас совсем плохо. Вы не пытайтесь в сложное, попробуйте сыграть в простое, вдруг у вас получится.
14:10:49 01-08-2024
Гость (13:41:50 01-08-2024) А вы новатор в истории и обществоведении, вы ввели новое пон... Да уж, мало вы видели при СССР, если вам только тетя с нарукавниками и термосом запомнились )))
15:52:02 01-08-2024
Гость (14:10:49 01-08-2024) Да уж, мало вы видели при СССР, если вам только тетя с нарук... Я достаточно видел при СССР. Достаточно того, что я помню Ленинский в будние дни практически пустым - ОТ ходил, и три пять автомобилей на протяжении 3-4 светофоров. Я привел просто пример "исторической" памяти. И, кстати, мне никто так и не смог донести про "историческую" ценность здания ЦУМа образца типовой застройки.
12:53:32 07-08-2024
Гость (13:41:50 01-08-2024) А вы новатор в истории и обществоведении, вы ввели новое пон... про хорошие современные дома со звукоизоляцией это вы красиво загнули для понаехавших нью-барнаульцев.
пишите еще! :)
12:42:26 01-08-2024
"Сталинки" и "хрущевки" на потоке и не только, годами снести не могут,а у кого есть бабло(естестно г-н Ракшин),то и ЦУМ за месяц снести можно,чтобы вложит бабло в перспективный проект в самом центре города.
13:15:03 01-08-2024
Плиты б/у скоро уедут для строительства очередной новостройки.
13:45:26 01-08-2024
А Вы были в Китае? Или только слышали что-то-? Я там периодически проживаю с 2008 года и могу судить качественно они строят или нет. Практически вся территория Китая сейсмоопасная. Строят дома 45-65 этажей. 25 этажные практически не строят с 1987 года. В России дома рушатся и без землятрясений высотой 2-3 этажа. Не Вам судить о Китае.
14:58:41 01-08-2024
Вот что делают деньги )) И те, кому это нужно, чтобы получить новые деньги)))
И музей на Октябрьской строится. Такая разница в судьбе.
15:13:16 01-08-2024
Гость (14:58:41 01-08-2024) Вот что делают деньги )) И те, кому это нужно, чтобы получит... Музей это кармушка. Вы хотите чтоб ОНИ голодали?
09:54:29 04-08-2024
Затеявший снос и строительство - это бывший физрук из школы. С барыжной жилкой. Вот насколько она у него развитая, настолько культурная и эстетическая - слабая !!! Облик площади Советов сформирован давно, и не надо было ничего трогать. Ветхих строений под снос - в городе навалом Вопрос, а что на очереди под снос из советского наследия???