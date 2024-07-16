Минус этаж. ЦУМ в Барнауле продолжают разбирать

Знаменитый универмаг скоро полностью снесут

16 июля 2024, 08:00, ИА Амител

ЦУМ в июле 2024 года / Фото: amic.ru

Совсем скоро остатки здания ЦУМа в Барнауле исчезнут за высоким забором. Строители здесь убрали почти весь третий этаж и расчистили территорию вокруг универмага. Сейчас он выглядит полуразрушенным заброшенным строением.

Ранее amic.ru писал, что объект уже в целом пришел в непригодное, аварийное состояние и сейчас он "на грани своего физического износа". Полностью устарели и внутренние коммуникации. Только забор с плакатами, который окружает стройку, напоминает нам, что скоро тут появится новое здание.