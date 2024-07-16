Минус этаж. ЦУМ в Барнауле продолжают разбирать
Знаменитый универмаг скоро полностью снесут
16 июля 2024, 08:00, ИА Амител
ЦУМ в июле 2024 года / Фото: amic.ru
Совсем скоро остатки здания ЦУМа в Барнауле исчезнут за высоким забором. Строители здесь убрали почти весь третий этаж и расчистили территорию вокруг универмага. Сейчас он выглядит полуразрушенным заброшенным строением.
Ранее amic.ru писал, что объект уже в целом пришел в непригодное, аварийное состояние и сейчас он "на грани своего физического износа". Полностью устарели и внутренние коммуникации. Только забор с плакатами, который окружает стройку, напоминает нам, что скоро тут появится новое здание.
09:17:49 16-07-2024
Радости полные штаны! Больше писать не о чем?
09:40:56 16-07-2024
Эх, уходит эпоха!
07:14:21 17-07-2024
Гость (09:40:56 16-07-2024) Эх, уходит эпоха!... Какая эпоха? Эпоха стандартных совковых коробок? Да поскорее бы.
10:37:07 16-07-2024
что-то долго рушат. сложили бы внутрь парой-тройкой тнт - спецов по мвд найти не продлема...
сказали же что в фундаменте трешины, совки делали все плохо, сам бы скоро развалился.
11:13:09 16-07-2024
Мусик (10:37:07 16-07-2024) что-то долго рушат. сложили бы внутрь парой-тройкой тнт - сп... Что ты знаешь о "совке"?
13:03:33 16-07-2024
Гость (11:13:09 16-07-2024) Что ты знаешь о "совке"?... всё.
18:47:20 16-07-2024
Гость (11:13:09 16-07-2024) Что ты знаешь о "совке"?... Совок это опухоль, которую надо искоренять.
20:11:00 16-07-2024
Гость (18:47:20 16-07-2024) Совок это опухоль, которую надо искоренять.... Придурок ты.
11:15:46 16-07-2024
Мусик (10:37:07 16-07-2024) что-то долго рушат. сложили бы внутрь парой-тройкой тнт - сп... Что совки действительно сделали плохо - так это тебя. Тот, кто , неуважительно отзывается об истории родной страны и людях, создавших великую державу - манкурт и животное...
12:30:56 16-07-2024
Мусик (10:37:07 16-07-2024) что-то долго рушат. сложили бы внутрь парой-тройкой тнт - сп... Нафиг-нафиг, еще бы пару домов рядом точно прихватили бы.
10:48:36 16-07-2024
Новостей о сносе цума больше чем вестей с фронта.
12:49:09 16-07-2024
Гость (10:48:36 16-07-2024) Новостей о сносе цума больше чем вестей с фронта.... А вы побольше первые каналы на ТВ смотрите, там всё во фронтовых вестях. Там одни успехи. То сотнями уничтожаем, до десяткамя выводим из строя, то метким выстрелом поражаем. О неудачах говорить не принято.
13:03:40 16-07-2024
Что быстрее построят?
Художественный музей "+"
ЦУМ "-"
13:55:11 16-07-2024
ния Шо (13:03:40 16-07-2024) Что быстрее построят? Художественный музей "+"ЦУМ "-... ... Речной вокзал
20:34:46 16-07-2024
Продавец: чего желаете?
Покупатель: воздух.
Продавец:отличный выбор с вас 0 рублей 0 копеек чем нужен?
08:31:16 17-07-2024
В СССР делали все на совесть с большим запасом прочности,по ГОСТам, ибо государство народное не эконимило на материалах, проектах и рабочих специалистов! Что бы, как то оправдать сегодня снос добротных, советских, исторических зданий советской эпохи, буржуи врут и преследуют только извлечение своей, личной выгоды, кто этого этого этого не понимает, и никогда они не будут заботится больше ни о чем!!!