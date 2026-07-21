От сыров до грибной икры. Зачем алтайские производители посетили Всероссийский день поля

Компании искали партнеров, изучали конкурентов и предлагали оценить новые продукты посетителям

21 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Площадка "Алтайские продукты" / Фото: Алтайпищепром

Натуральные сыры, дикорастущие грибы, крупы, хлеб, растительные масла и необычные молочные продукты представили на экспозиции "Алтайские продукты. +100 к здоровью!" в рамках "Всероссийского дня поля — 2026". На одной площадке собрались крупные предприятия и представители малого и среднего бизнеса. Для одних форум стал способом напомнить о себе и укрепить репутацию, для других — возможностью найти торговых партнеров и напрямую узнать мнение покупателей. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснил, зачем местные производители участвуют в таких выставках и какие продукты сегодня выбирают потребители.

Сыровары получают прямую обратную связь

Компания "Логовская сыроварня" представила на форуме продукцию, изготовленную по российским и итальянским технологиям. По словам представителя предприятия Елены Шипиловой, участие в крупном отраслевом событии для производителя стало практически обязательным.

«Мы не можем позволить себе не участвовать, потому что представляем молочную отрасль края и гастрономию алтайского сыроделия. Наши сыры отличаются. Например, на выставке представлен "Горный резерв" полуторагодовой выдержки, который на прошлых выходных получил медаль и стал лучшим сыром Сибири среди 300 образцов», — рассказала она.

Также сыроварня выпускает буратту и страчателлу по итальянским технологиям. Как отметила Елена Шипилова, большое количество сырных брендов не означает, что все они предлагают одинаковый продукт. Главная польза выставки для предприятия — возможность услышать мнение покупателей без посредников.

«Мы представлены в торговых сетях, поэтому не всегда получаем прямую обратную связь. Здесь можно поговорить с покупателями, посмотреть продукцию конкурентов, узнать цены и все попробовать. Кроме того, мероприятие всероссийского уровня обязывает нас участвовать», — пояснила представитель сыроварни.

Дикорастущие грибы ищут путь в местные магазины

Рядом с привычными алтайскими сырами и медом посетителям представили переработанные дикорастущие грибы. Компания "Грибной Алтай" закупает сырье, собранное в лесах региона, а затем маринует, сушит и замораживает его. Также предприятие производит грибную икру и перерабатывает лесные ягоды.

Представитель компании Алексей Бронспехер рассказал, что предприятие работает более 15 лет. Сейчас одна из его задач — расширить сотрудничество с розничными магазинами Алтайского края.

«Грибы собирают в экологически чистых местах по всему краю и отправляют на производство. Мы их маринуем, сушим, замораживаем, делаем грибную икру. Также работаем с замороженными и сушеными ягодами», — отметил он.

Собственного промышленного выращивания у компании нет. Грибы привозят частные сборщики или организованные группы. При этом значительная часть продукции пока уходит оптовым покупателям и в розницу Москвы, Санкт-Петербурга и регионов за Уралом.

Крупные предприятия работают на репутацию

Для известных компаний участие в форуме носит прежде всего имиджевый характер. Зерноперерабатывающее предприятие "Грана" разместилось в павильоне "Алтай — хлебный край".

Начальник отдела маркетинга компании Варвара Белошапкина отметила, что предприятие известно не только в России, но и за рубежом. Поэтому на выставке оно стремится подтвердить статус одного из крупнейших зернопереработчиков региона.

Впервые компания показала продукцию в шести вариантах упаковки, разработанных специально для рынка Китая. На упаковках разместили информацию на китайском языке и элементы дизайна, важные для зарубежных покупателей.

«Китайские потребители ценят различные награды, медали, дипломы и победы в конкурсах качества. Поэтому мы учитывали это при разработке оформления», — рассказала Варвара Белошапкина.

Органический хлеб стал новинкой выставки

Компания "КурайАгро" привезла на форум гречневую крупу, геркулес, горох, овес, муку цельнозерновую и высшего сорта. В ассортимент также вошли гречневые и ржаные хлопья быстрого приготовления.

Одной из новинок стал хлеб. Представитель предприятия Наталья Шипунова рассказала, что компания уже продает его в Бийске. На форуме производитель представил новые образцы и предложил посетителям оценить продукт.

Хлеб, крупы и мука соседствовали с товарами более высокой ценовой категории — пантовой продукцией, травяными чаями и бальзамами. Однако простые продукты также привлекали внимание гостей, особенно если производитель мог подтвердить происхождение сырья и качество.

Логотип помогает продавать продукцию за пределами края

Маркировка "Алтайские продукты. +100 к здоровью!" уже стала узнаваемым знаком, особенно для покупателей из других регионов. Руководитель отдела маркетинга компании "Рикон" Татьяна Гришина рассказала, что наличие логотипа заметно влияет на продажи в Москве и Московской области.

«В московском регионе хорошо продается продукция, на которой есть логотип "Алтайские продукты. +100 к здоровью!". Покупатели понимают, что сырье алтайское, а молоко более натуральное, поэтому выбирают этот товар», — отметила она.

При этом предпочтения меняются в зависимости от региона. Например, в Республике Алтай покупатели хорошо воспринимают продукты с папоротником и другими ингредиентами, связанными с местной кухней.

На форуме компания представила масло "Фермерская сбойка" с облепихой. Продукт предложили посетителям на дегустации.

«Люди пробуют, восхищаются и говорят, что это вкусное и интересное сочетание. Для нас форум — возможность получить обратную связь от потребителей. Затем с ней работают технологи, и мы совершенствуем продукцию», — пояснила представитель компании.

Тренд на здоровое питание поддержали и производители растительных масел. Компании "Агросевторг", Nadavilli и "Алтария" представили подсолнечное, рапсовое, льняное, тыквенное, горчичное и масло авокадо.

Производители отмечают, что покупатели стали внимательнее изучать состав, происхождение сырья и пищевую ценность продуктов. Это касается не только масел, но и мяса, молочной продукции, круп и хлеба.