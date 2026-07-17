Группа "Любэ" выступила на "Всероссийском дне поля — 2026" в Алтайском крае
Со сцены прозвучали самые известные песни группы
17 июля 2026, 21:04, ИА Амител
Группа "Любэ" выступила на Всероссийском дне поля — 2026, который проходит в Алтайском крае. Концерт под открытым небом состоялся в Сибирском агропарке в поселке Прутском Павловского района и стал частью культурной программы крупнейшего аграрного форума страны.
Перед гостями мероприятия выступил солист коллектива Николай Расторгуев. Со сцены прозвучали самые известные песни группы, в том числе "Конь", "Атас", "Комбат", "Давай за…", "Ты неси меня, река", "От Волги до Енисея", "Березы" и другие композиции.
Концерт прошел на территории Сибирского агропарка, расположенного по адресу: улица Промышленный сектор, 5, поселок Прутской Павловского района.
Всероссийский день поля — 2026 проходит в Алтайском крае и объединяет представителей агропромышленного комплекса, производителей сельскохозяйственной техники, экспертов отрасли и гостей из разных регионов России. Помимо деловой программы, для посетителей подготовили культурные мероприятия, одним из которых стало выступление группы "Любэ".
18:23:42 18-07-2026
очень круто , понравилось. Рстрогруев красава!! в 70 лет так петь, ездить... спасибо!
17:43:59 19-07-2026
Гость (18:23:42 18-07-2026) очень круто , понравилось. Рстрогруев красава!! в 70 лет так... Петь не мешки ворочать