Группа "Любэ" выступила на "Всероссийском дне поля — 2026" в Алтайском крае

Со сцены прозвучали самые известные песни группы

17 июля 2026, 21:04, ИА Амител

Группа "Любэ" выступила на Всероссийском дне поля — 2026, который проходит в Алтайском крае. Концерт под открытым небом состоялся в Сибирском агропарке в поселке Прутском Павловского района и стал частью культурной программы крупнейшего аграрного форума страны.

Перед гостями мероприятия выступил солист коллектива Николай Расторгуев. Со сцены прозвучали самые известные песни группы, в том числе "Конь", "Атас", "Комбат", "Давай за…", "Ты неси меня, река", "От Волги до Енисея", "Березы" и другие композиции.

Концерт прошел на территории Сибирского агропарка, расположенного по адресу: улица Промышленный сектор, 5, поселок Прутской Павловского района.

Всероссийский день поля — 2026 проходит в Алтайском крае и объединяет представителей агропромышленного комплекса, производителей сельскохозяйственной техники, экспертов отрасли и гостей из разных регионов России. Помимо деловой программы, для посетителей подготовили культурные мероприятия, одним из которых стало выступление группы "Любэ".