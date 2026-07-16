Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут прибыла в Алтайский край
В течение рабочего визита глава Минсельхоза посетит мероприятия, которые затрагивают развитие сельских территорий и края в целом
16 июля 2026, 14:37, ИА Амител
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут с рабочим визитом прибыла в Алтайский край и уже успела посетить тепличный комплекс в Барнауле. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Max-канале.
«Работаем сегодня вместе с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Уже посетили обособленное подразделение "Алтайское" (подразделение тепличного комбината "Толмачевский", входит в ГК "Горкунов"). Тепличный комплекс в Барнауле занимает площадь более девяти гектаров», — отметил глава региона.
В ходе рабочего визита глава Минсельхоза посетит мероприятия, посвященные развитию сельских территорий и края в целом. В том числе будут обсуждаться проекты, связанные с реализацией госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Также Оксана Лут посетит агрофорум "Всероссийский день поля — 2026". Напомним, с 16 по 18 июля в Алтайском крае проходит масштабная выставка, организатором которой выступает Минсельхоз России. На мероприятие съедутся представители власти, бизнеса, ученые и преподаватели со всей страны.
14:51:34 16-07-2026
Министру лайк.
14:53:16 16-07-2026
Не знаю как дела идут в Министерстве у Оксаны Лут, а у нас тут... дела идут не очень.
14:59:58 16-07-2026
Гость (14:53:16 16-07-2026) Не знаю как дела идут в Министерстве у Оксаны Лут, а у нас т... а у нас тут... дела идут, дела идут не гуд.
15:06:23 16-07-2026
какой министр такое и хозяйство(((опыт образование осталось за бортом
15:23:35 16-07-2026
вопросик - почему стоимость участия на Дне Поля 400 000 рублей? за небольшой павильон
15:47:10 16-07-2026
Гость (15:23:35 16-07-2026) вопросик - почему стоимость участия на Дне Поля 400 000 руб... потому что НКВД нету. Иначе деятеля такой ценник прописавшего уже ночью бы взяли а щас бы уже его того. Признался бы уже что английский шпион. Думаю возродят ведомство. Иначе кердык стране будет
17:18:09 16-07-2026
Холмс (15:47:10 16-07-2026) потому что НКВД нету. Иначе деятеля такой ценник прописавшег... От блин наивняк . Про того кого нету ,.....да они с этого кормятся все там . Им лям будет и всё хорошо . ФАС нарушений не увидит.
15:44:28 16-07-2026
Топливо фермерам требуется. Уборочную сорвать можно. Если ничего не делать а болтологией заниматься
16:45:03 16-07-2026
господа, позвольте задать вопрос. А где алтайский виноград? алтайские вина?
Помню лет 20 назад обещали завалить. по местному ящику.
17:48:15 16-07-2026
гость (16:45:03 16-07-2026) господа, позвольте задать вопрос. А где алтайский виноград? ... Криворукий виноградарь был. Виноград даже в мае закрывать надо. Соцветия в мае вымерзают и у морозостойких сортов.
17:44:09 16-07-2026
Бензина нет в городе, люди днями и ночами носятся по всему городу от заправки к заправке, пытаясь заправиться положенными 30 л. Вчера на заправку ГПН на Попова/Космонавтов очередь растянулась на 1,3 км с заворотом на Э.Алексеевой. Стояние в очереди в течение 3-5 часов ничего не гарантирует - бензин может закончится метров за 200 до тебя и что потом делать? А следующего можно ждать 3 часа, 6 часов, 8 часов. На Калинина вот ГПН вообще почему то уже сутки не работает. С заправками Роснефть еще меньше предсказуемости - натуральное казино. А они еще форум этот устроили. У людей проблемы более прозаичные, не до тусовок
18:52:39 16-07-2026
Гость (17:44:09 16-07-2026) Бензина нет в городе, люди днями и ночами носятся по всему г... ну не отменять же. большая часть бюджета уже потрачена, тем более говорят там что-то платят сами участники.
Я говорю: — Ну, как? — Да нет,— говорит,— Жить можно.
Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.
20:19:13 16-07-2026
А сколько денег потратили на этот шабаш? Может лучше бы не приезжала она? Или многомилионная показуха кому-то нужна?
21:12:54 16-07-2026
"!Оксана Лут считается протеже бывшего министра сельского хозяйства (ныне — вице-премьера) Дмитрия Патрушева. Они вместе работали в банке ВТБ, затем она перешла за ним в «Россельхозбанк», а после его назначения в 2018 году главой Минсельхоза стала его первым заместителем"- вот что пишет о ней гугл. Что она понимает в нашем сельском хозяйстве?
23:07:57 16-07-2026
Гость (21:12:54 16-07-2026) "!Оксана Лут считается протеже бывшего министра сельского хо... Как свидетель - ВСЁ!
14:33:16 17-07-2026
Елена Скрынник возглавляла Министерство сельского хозяйства РФ в период с 2009 по 2012 год. После своей отставки она уехала жить за границу (преимущественно находится во Франции). В отношении нее велись антикоррупционные расследования, но обвинения не подтвердились.
А на какие шиши она там живет, если не воровка?