Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут прибыла в Алтайский край

В течение рабочего визита глава Минсельхоза посетит мероприятия, которые затрагивают развитие сельских территорий и края в целом

16 июля 2026, 14:37, ИА Амител

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в Алтайском крае / Фото: max.ru/tomenko_22

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут с рабочим визитом прибыла в Алтайский край и уже успела посетить тепличный комплекс в Барнауле. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Max-канале.

«Работаем сегодня вместе с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Уже посетили обособленное подразделение "Алтайское" (подразделение тепличного комбината "Толмачевский", входит в ГК "Горкунов"). Тепличный комплекс в Барнауле занимает площадь более девяти гектаров», — отметил глава региона.

В ходе рабочего визита глава Минсельхоза посетит мероприятия, посвященные развитию сельских территорий и края в целом. В том числе будут обсуждаться проекты, связанные с реализацией госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Также Оксана Лут посетит агрофорум "Всероссийский день поля — 2026". Напомним, с 16 по 18 июля в Алтайском крае проходит масштабная выставка, организатором которой выступает Минсельхоз России. На мероприятие съедутся представители власти, бизнеса, ученые и преподаватели со всей страны.