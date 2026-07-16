В Алтайском крае стартовала выставка "Всероссийский день поля — 2026". Фото

На площадках развернули экспозицию достижений АПК

16 июля 2026, 12:21, ИА Амител

Всероссийский день поля — 2026 / Фото: Business FM Барнаул и amic.ru

В Алтайском крае 16 июля стартовала выставка "Всероссийский день поля — 2026".

На территории агропарка развернулась масштабная экспозиция достижений сельского хозяйства. Для гостей всех возрастов организаторы подготовили насыщенную культурную программу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Расписание событий:

16 июля — концертные программы, посвященные истории освоения Алтая ("Едут новоселы") и работникам АПК ("Гордись земля людьми такими"). В течение дня также запланированы выступления региональных танцевальных коллективов;

17 июля — ведущими праздника станут Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. На главной сцене выступят известные артисты Сибири, а вечерний сет отыграет группа "Любэ";

18 июля — музыкальную часть продолжат кавер-группа, мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края и творческие коллективы местных домов культуры.

Посещение выставки и концертов бесплатное.