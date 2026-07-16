В Алтайском крае стартовала выставка "Всероссийский день поля — 2026". Фото
На площадках развернули экспозицию достижений АПК
16 июля 2026, 12:21, ИА Амител
Всероссийский день поля — 2026 / Фото: Business FM Барнаул и amic.ru
В Алтайском крае 16 июля стартовала выставка "Всероссийский день поля — 2026".
На территории агропарка развернулась масштабная экспозиция достижений сельского хозяйства. Для гостей всех возрастов организаторы подготовили насыщенную культурную программу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Расписание событий:
- 16 июля — концертные программы, посвященные истории освоения Алтая ("Едут новоселы") и работникам АПК ("Гордись земля людьми такими"). В течение дня также запланированы выступления региональных танцевальных коллективов;
- 17 июля — ведущими праздника станут Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. На главной сцене выступят известные артисты Сибири, а вечерний сет отыграет группа "Любэ";
- 18 июля — музыкальную часть продолжат кавер-группа, мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края и творческие коллективы местных домов культуры.
Посещение выставки и концертов бесплатное.
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12:59:39 16-07-2026
Только никого нет.... в том году было больше 350 участников в этом году 175 всего....пришли Москвичи хозяева новые правила новые((((
13:54:41 16-07-2026
спели, сплясали, прокомментировали. похвалили друг друга.
пообещали-мясо будет, хлеб будет.
если будет топливо.
когда заниматься сельским хозяйством..