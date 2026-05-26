В Барнауле прошел фестиваль малых производств "А, это алтайское?!"

Предприниматели из разных районов края представили продукты, косметику, изделия ручной работы и локальные бренды

26 мая 2026, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFJHw9pm

Фестиваль малых производств "А, это алтайское?!" / Фото: Дмитрий Лямзин

23 мая в барнаульском парке "Изумрудный" прошел III краевой фестиваль малых производств "А, это алтайское?!". Его посвятили Дню российского предпринимательства. Гости познакомились с товарами алтайских компаний, попробовали блюда русской кухни и увидели, как работают местные мастера.

Алтайские товары в одном месте

Фестиваль организовали управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и центр "Мой бизнес". Площадка работала при поддержке проекта "Всероссийская ярмарка", который развивают Минпромторг России и Совет Федерации.

Фестиваль собрал участников из разных уголков Алтайского края — от Барнаула до отдаленных сел: Солонешенского, Шипуновского, Красногорского районов и других территорий региона. На площадке развернули ярмарку малых производств, фестиваль русской кухни, кулинарный поединок "Выбирай алтайское", зону творчества и стиля, а также семейные развлечения.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, председатель Общественного совета федерального партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Елена Абдулаева отметила, что фестиваль с каждым годом набирает масштаб и помогает жителям лучше узнать локальных производителей.

«Праздник показал, как много талантливых, неравнодушных предпринимателей живет и работает на нашей земле. В этом году мы представили новую программу, показали еще больше новых вкусов, удивили новыми открытиями. Мы хотим, чтобы жители и гости Алтайского края не просто покупали продукты и товары, а знали, за какими производителями стоят уникальные истории, традиции и любовь к своему делу», – подчеркнула она.

И уточнила, что фестиваль уже стал доброй традицией. Даже пасмурная погода не помешала собрать 5000 гостей. Елена Абдулаева поблагодарила предпринимателей за ежедневный труд и выразила надежду, что в следующем году программа станет еще ярче.

Фестиваль малых производств "А, это алтайское?!" / Фото: Дмитрий Лямзин

Поддержка малого бизнеса

Свою продукцию на площадке продемонстрировала компания "Две линии". Представитель бренда Елена Казан рассказала, что они выпускают косметику из алтайских трав, масла холодного отжима, травяные чаи и морсы. По ее словам, продукцию часто покупают туристы из Красноярска и Новосибирска, а многие затем снова возвращаются за товарами.

Народный мастер Алтайского края, ремесленник Ольга Рудаенко, которая занимается ткачеством, отметила, что такие ярмарки помогают находить клиентов и показывать ремесло вживую.

«Я самозанятая, и для меня такие ярмарки — возможность заявить о себе, найти новых клиентов и единомышленников. Люди видят живую работу, могут прикоснуться к традициям, и это вдохновляет», — подчеркнула мастер.

Впервые участие в фестивале приняла группа компаний "Союз" с брендом "Алтайское особое". Ее представитель Александр Воломский рассказал, что компания начала работу три-четыре года назад. Сейчас она выпускает колбасные изделия, полуфабрикаты и молочную продукцию из собственного сырья. По его словам, гости хорошо приняли продукцию, а спрос на сырники и котлеты оказался выше ожиданий.

Фестиваль стал не только праздником вкуса и ремесел, но и площадкой для продвижения местных производителей. Предприниматели, дизайнеры и мастера смогли представить товары широкой аудитории, найти новых покупателей и наладить деловые контакты. Такую работу в крае ведут в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который инициировал президент России.

НО "АЛТАЙСКИЙ ФОНД МСП"

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