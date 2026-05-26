В Барнауле прошел фестиваль малых производств "А, это алтайское?!"
Предприниматели из разных районов края представили продукты, косметику, изделия ручной работы и локальные бренды
26 мая 2026, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFJHw9pm
23 мая в барнаульском парке "Изумрудный" прошел III краевой фестиваль малых производств "А, это алтайское?!". Его посвятили Дню российского предпринимательства. Гости познакомились с товарами алтайских компаний, попробовали блюда русской кухни и увидели, как работают местные мастера.
Алтайские товары в одном месте
Фестиваль организовали управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и центр "Мой бизнес". Площадка работала при поддержке проекта "Всероссийская ярмарка", который развивают Минпромторг России и Совет Федерации.
Фестиваль собрал участников из разных уголков Алтайского края — от Барнаула до отдаленных сел: Солонешенского, Шипуновского, Красногорского районов и других территорий региона. На площадке развернули ярмарку малых производств, фестиваль русской кухни, кулинарный поединок "Выбирай алтайское", зону творчества и стиля, а также семейные развлечения.
Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, председатель Общественного совета федерального партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Елена Абдулаева отметила, что фестиваль с каждым годом набирает масштаб и помогает жителям лучше узнать локальных производителей.
«Праздник показал, как много талантливых, неравнодушных предпринимателей живет и работает на нашей земле. В этом году мы представили новую программу, показали еще больше новых вкусов, удивили новыми открытиями. Мы хотим, чтобы жители и гости Алтайского края не просто покупали продукты и товары, а знали, за какими производителями стоят уникальные истории, традиции и любовь к своему делу», – подчеркнула она.
И уточнила, что фестиваль уже стал доброй традицией. Даже пасмурная погода не помешала собрать 5000 гостей. Елена Абдулаева поблагодарила предпринимателей за ежедневный труд и выразила надежду, что в следующем году программа станет еще ярче.
Поддержка малого бизнеса
Свою продукцию на площадке продемонстрировала компания "Две линии". Представитель бренда Елена Казан рассказала, что они выпускают косметику из алтайских трав, масла холодного отжима, травяные чаи и морсы. По ее словам, продукцию часто покупают туристы из Красноярска и Новосибирска, а многие затем снова возвращаются за товарами.
Народный мастер Алтайского края, ремесленник Ольга Рудаенко, которая занимается ткачеством, отметила, что такие ярмарки помогают находить клиентов и показывать ремесло вживую.
«Я самозанятая, и для меня такие ярмарки — возможность заявить о себе, найти новых клиентов и единомышленников. Люди видят живую работу, могут прикоснуться к традициям, и это вдохновляет», — подчеркнула мастер.
Впервые участие в фестивале приняла группа компаний "Союз" с брендом "Алтайское особое". Ее представитель Александр Воломский рассказал, что компания начала работу три-четыре года назад. Сейчас она выпускает колбасные изделия, полуфабрикаты и молочную продукцию из собственного сырья. По его словам, гости хорошо приняли продукцию, а спрос на сырники и котлеты оказался выше ожиданий.
Фестиваль стал не только праздником вкуса и ремесел, но и площадкой для продвижения местных производителей. Предприниматели, дизайнеры и мастера смогли представить товары широкой аудитории, найти новых покупателей и наладить деловые контакты. Такую работу в крае ведут в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который инициировал президент России.
НО "АЛТАЙСКИЙ ФОНД МСП"Реклама
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