01 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Студентка АлтГУ из Уганды Найва Нассоло / Фото: amic.ru

Граждане Китая, Вьетнама, Индии, Египта, Того, Буркина-Фасо и даже островного африканского государства Сан-Томе и Принсипи поступили в алтайские вузы в 2025 году. Но большинство зачисленных абитуриентов, как и обычно, из стран СНГ: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. Об этом amic.ru рассказали в университетах края.

В Алтайском госуниверситете будут учиться граждане Йемена, Ганы, Буркина-Фасо, Того, Никарагуа, Иордании. Около 200 человек приехали из Китая. Всего в вуз зачислили более 600 иностранцев, сообщили amic.ru в пресс-службе университета.

А вот в алтайский "политех" пошло куда меньше иностранных студентов – 120 человек. Большая часть из них – из Казахстана (65) и Китая (27). Четверо студентов прибыли из Бенина, по двое – из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и из Того, а также по одному – из Анголы, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Колумбии, Марокко, Нигера, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Шри-Ланки, Эритреи и Эфиопии. Пять студентов приехали из Узбекистана, три – из Туркменистана, рассказали amic.ru в пресс-службе вуза.

На "бюджет" алтайского педуниверситета поступило 76 иностранцев. Все – из стран СНГ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и Китая. Кроме того, 42 представителя зарубежных стран будут учиться в Аграрном университете и четыре – в РАНХиГС. Все они – из Казахстана и Таджикистана, подчеркнули в вузах.

В Алтайском медуниверситете будут получать образование студенты из Индии, Китая и других стран. Однако приемная кампания еще не закончилась, и студентов-платников из иностранных государств будут зачислять в вуз до 31 октября, отметили там.

Amic.ru также обращался в Алтайский институт культуры (АГИК) и региональный филиал Финансового университета, но там оперативно информацию журналистам не предоставили.

Напомним, что на начало 2025 года в Алтайском крае обучались граждане 50 стран мира. Большая их часть получала образование в АлтГУ – 2150 человек. Также в тройку лидеров входили медицинский университет, где училось 1350 человек, и Алтайский технический университет, где получали дипломы 680 иностранцев.