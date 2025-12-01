В России соседей могут оштрафовать за громкий будильник, который долго звенит за стеной
К ночным нарушениям тишины также относятся громкие разговоры, музыка, активные детские игры и лай собак
01 декабря 2025, 10:15, ИА Амител
Звон чужого будильника может стать нарушением закона, если он слишком громкий, длительный и слышен сквозь стену – особенно ночью. Об этом сообщают "Вести Алтай".
По нормам тишины в ночное время допустимая громкость составляет 30–45 децибел. Если будильник "орет" часами или хозяин бесконечно нажимает кнопку "переставить", мешая соседям спать, это уже подпадает под нарушение.
За такой шум предусмотрен штраф от 2 до 10 тысяч рублей, а при повторных жалобах возможно административное задержание до 15 суток.
Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома на улице Лазурной в Барнауле уже несколько лет подвергаются систематическому террору со стороны соседа. Молодая семья с трехлетним ребенком оказалась в центре кошмара – жизнь превратилась в ежедневную борьбу за покой и безопасность.
10:21:02 01-12-2025
на тимура и амура люди больше не отвлекаются, поэтому запрещатели и штрафуны делают все чтобы сталкивать лбами людей, у которых и так расшатана психика от умопомрачительных жизненных перспектив .
10:48:19 01-12-2025
Как вот чисто теоретически можно доказать и кто может вообще официально зафиксировать уровень шума в децибелах и его продолжительность?
Сейчас вот есть нормы по шуму, кто-то видел полицейских с шумомером приехавших на вызов?
11:09:02 01-12-2025
Может это относится к строителям, разве норм по шумоизоляции нет..
11:25:21 01-12-2025
Туфта полная, для оценки уровня шума нужно вызывать комиссию с поверенным шумомером. В момент сработки звонка у соседа как предполагается производить замер уровня звука ?
11:36:13 01-12-2025
Кто не сталкивался с законом о тишине, тот конечно не знает, что он абсолютно не рабочий, его написали таким образом, что доказать нарушение практически не возможно и занимается им теперь администрация, а как работает администрация всем известно.
19:28:34 01-12-2025
Гость (11:36:13 01-12-2025) Кто не сталкивался с законом о тишине, тот конечно не знает,... я столкнулась. Ночью приезжал мусоровоз и высыпал из баков мусор. Мне отписались, что шум замерили, он был за пределами нормы (железом об железо) , запретили ночью вывозить мусор. Стали ездить в дневное время. Правда, сейчас по воскресеньям ездит раньше нормального времени, но не выбивает баки, а вытрясает без стука. Но будильник... Это перебор.
12:57:12 01-12-2025
Тут на ночной дебош к соседям полиция не едет, и попробуй докажи.
16:57:54 01-12-2025
Тут может быть ситуации разные. Я пока дом свой не купил, жил в трёшке на втором этаже. Под нами жили две пожилые дамы, нелюдимые и не вполне неадекватные - они постоянно просили нас - не ходить по квартире, не мыться в душе и не лить воду в раковину, не сливать воду в унитаз, не разговаривать и не включать телевизор ) Я сначала пытался с ними вежливо общаться и объяснять, что мы живём в соей квартире, так же как и они в своей, и ничего не нарушаем, но разговоры не действовали. В итоге пригрозил вызвать бригаду из психушки для проверки на адекватность. Женщины сразу просекли, что к чему, и больше не беспокоили. ) Не начались бы теперь жалобы от таких соседей )
19:45:44 01-12-2025
Александр (16:57:54 01-12-2025) Тут может быть ситуации разные. Я пока дом свой не купил, жи... Сказочник. Зная наш народ, терпят до последнего, у нашего народа, принцип моя хата с краю, всю жизнь работает безупречно.
23:11:31 01-12-2025
Будильник ? Колёса от инвалидного кресла , отсутствие слухового аппарата или батарейки в нём новой ? Блендер на кухне , приготовление отбивных по ночам , соковыжималка , электрическая мясорубка ? Стиральная машина ? Наверняка не про пылесос и швейную машину .
23:24:24 01-12-2025
У соседа по ночам дома свет горит , наверное бухает , надо сообщить в полицию ?