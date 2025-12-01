НОВОСТИОбщество

В России соседей могут оштрафовать за громкий будильник, который долго звенит за стеной

К ночным нарушениям тишины также относятся громкие разговоры, музыка, активные детские игры и лай собак

01 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Будильник / Утро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Будильник / Утро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Звон чужого будильника может стать нарушением закона, если он слишком громкий, длительный и слышен сквозь стену – особенно ночью. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По нормам тишины в ночное время допустимая громкость составляет 30–45 децибел. Если будильник "орет" часами или хозяин бесконечно нажимает кнопку "переставить", мешая соседям спать, это уже подпадает под нарушение.

За такой шум предусмотрен штраф от 2 до 10 тысяч рублей, а при повторных жалобах возможно административное задержание до 15 суток.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома на улице Лазурной в Барнауле уже несколько лет подвергаются систематическому террору со стороны соседа. Молодая семья с трехлетним ребенком оказалась в центре кошмара – жизнь превратилась в ежедневную борьбу за покой и безопасность.

Дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Юристы предупредили, что подглядывание за соседями может привести к тюремному сроку

Доказать факт незаконного наблюдения можно с помощью фото или видео
Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

10:21:02 01-12-2025

на тимура и амура люди больше не отвлекаются, поэтому запрещатели и штрафуны делают все чтобы сталкивать лбами людей, у которых и так расшатана психика от умопомрачительных жизненных перспектив .

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:19 01-12-2025

Как вот чисто теоретически можно доказать и кто может вообще официально зафиксировать уровень шума в децибелах и его продолжительность?
Сейчас вот есть нормы по шуму, кто-то видел полицейских с шумомером приехавших на вызов?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:02 01-12-2025

Может это относится к строителям, разве норм по шумоизоляции нет..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:21 01-12-2025

Туфта полная, для оценки уровня шума нужно вызывать комиссию с поверенным шумомером. В момент сработки звонка у соседа как предполагается производить замер уровня звука ?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:13 01-12-2025

Кто не сталкивался с законом о тишине, тот конечно не знает, что он абсолютно не рабочий, его написали таким образом, что доказать нарушение практически не возможно и занимается им теперь администрация, а как работает администрация всем известно.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:28:34 01-12-2025

Гость (11:36:13 01-12-2025) Кто не сталкивался с законом о тишине, тот конечно не знает,... я столкнулась. Ночью приезжал мусоровоз и высыпал из баков мусор. Мне отписались, что шум замерили, он был за пределами нормы (железом об железо) , запретили ночью вывозить мусор. Стали ездить в дневное время. Правда, сейчас по воскресеньям ездит раньше нормального времени, но не выбивает баки, а вытрясает без стука. Но будильник... Это перебор.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:12 01-12-2025

Тут на ночной дебош к соседям полиция не едет, и попробуй докажи.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

16:57:54 01-12-2025

Тут может быть ситуации разные. Я пока дом свой не купил, жил в трёшке на втором этаже. Под нами жили две пожилые дамы, нелюдимые и не вполне неадекватные - они постоянно просили нас - не ходить по квартире, не мыться в душе и не лить воду в раковину, не сливать воду в унитаз, не разговаривать и не включать телевизор ) Я сначала пытался с ними вежливо общаться и объяснять, что мы живём в соей квартире, так же как и они в своей, и ничего не нарушаем, но разговоры не действовали. В итоге пригрозил вызвать бригаду из психушки для проверки на адекватность. Женщины сразу просекли, что к чему, и больше не беспокоили. ) Не начались бы теперь жалобы от таких соседей )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:45:44 01-12-2025

Александр (16:57:54 01-12-2025) Тут может быть ситуации разные. Я пока дом свой не купил, жи... Сказочник. Зная наш народ, терпят до последнего, у нашего народа, принцип моя хата с краю, всю жизнь работает безупречно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:11:31 01-12-2025

Будильник ? Колёса от инвалидного кресла , отсутствие слухового аппарата или батарейки в нём новой ? Блендер на кухне , приготовление отбивных по ночам , соковыжималка , электрическая мясорубка ? Стиральная машина ? Наверняка не про пылесос и швейную машину .

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:24:24 01-12-2025

У соседа по ночам дома свет горит , наверное бухает , надо сообщить в полицию ?

  1 Нравится
Ответить
