В России соседей могут оштрафовать за громкий будильник, который долго звенит за стеной

К ночным нарушениям тишины также относятся громкие разговоры, музыка, активные детские игры и лай собак

01 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Будильник / Утро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Звон чужого будильника может стать нарушением закона, если он слишком громкий, длительный и слышен сквозь стену – особенно ночью. Об этом сообщают "Вести Алтай".

По нормам тишины в ночное время допустимая громкость составляет 30–45 децибел. Если будильник "орет" часами или хозяин бесконечно нажимает кнопку "переставить", мешая соседям спать, это уже подпадает под нарушение.

За такой шум предусмотрен штраф от 2 до 10 тысяч рублей, а при повторных жалобах возможно административное задержание до 15 суток.

