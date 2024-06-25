Отец последней жертвы "политеховского" маньяка дал первый комментарий задержания возможного убийцы его дочери

25 июня 2024, 10:49, ИА Амител

Владимир Киргизов / Фото Владимира Киргизова с его страницы в "Одноклассниках"

Отец последней жертвы "политеховского" маньяка Ксении Киргизовой Владимир Киргизов дал первый комментарий СМИ после задержания Виталия Манишина – главного подозреваемого по делу, которого сейчас судят в Калманском районном суде. Он рассказал о своем отношении к делу Манишина журналисту НГС.

"Он не патологический убийца"

Владимир Киргизов отметил, что еще в мае 2023 года ему позвонили из Следственного комитета. Киргизов даже прочитал признание Манишина, которое есть в деле. Отец Ксении Киргизовой назвал признание Манишина "гладким" по сравнению с показаниями прежнего главного подозреваемого Александра Анисимова (он покончил с собой в 2000 году во время следственного эксперимента), который в преступлении признался, однако не рассказывал никаких подробностей случившегося. Сейчас у Владимира Киргизова нет сомнений в том, что именно Манишин убил его дочь, подчеркнул он.

По его словам, в нулевые годы было много версий, кто именно является "политеховским" маньяком. И по одной из них маньяк как раз работал в администрации. Однако, отметил Киргизов, тогда полицию "шевелить было невозможно" и "они работали, как умели, как могли". Владимир Киргизов считает, что в нулевых правоохранители "не доработали", но он добавил, что "так это было в те годы".

"Смущает, конечно, что Манишин потом на дно залег. Значит, он не патологический убийца. Наверное, такие есть. Тем более он трус. Когда шум подняли, он просто напугался и затих. Человек, который убивает девочек, не может быть смелым, нормальным и простым человеком, с нормальными реакциями. Он просто мерзавец и трус, мягко скажем", – отметил Киргизов.

Владимир Киргизгов/ Фото: страница Владимира Киргизова в "Одноклассниках"

Как пропала Ксения Киргизова?

17-летняя Ксения Киргизова стала последней жертвой "политеховского" маньяка. Она пропала 15 августа 2000 года. Тогда девушка была зачислена в вуз и приехала в АлтГУ на отработку. Пошла в деканат, чтобы узнать, можно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. Последней ее видела сокурсница у входа в здание главного корпуса "политеха". Следствие считает, что Манишин познакомился с Киргизовой на "сковородке" университета. Он пообещал, что поможет перевестись на бюджет, и сказал, что человек, который решает эти вопросы, живет за городом. Так Ксения села к нему в машину.

После исчезновения девушки ее отец, известный бийский бизнесмен Владимир Киргизов, помогал милиции искать дочку. Ее тело нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Ксения Киргизова / Фото: dzen.ru

Как судят Манишина?

Подозреваемого Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года. А через год, в мае 2024 года, дело передали в Калманский районный суд.

Манишина сначала подозревали только в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной, случившихся 16 сентября 1989 года. Тогда Манишин отдыхал с девушкой в одной компании, остался с ней наедине, а потом Людмилу нашли мертвой. На допросах он сознался еще в 10 убийствах, в том числе "политеховского" маньяка. В каких именно, можно прочитать здесь.

Манишина обвиняют по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). На данный момент в суде состоялось три заседания по делу, последнее было 24 июня. Пока что продолжается опрос свидетелей.

Подробнее о том, как шло расследование, читайте по ссылке.