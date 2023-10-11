Отец, забравший детей в Барнаул у матери-инвалида, ответил на ее обвинения
Мужчина отметил, что не хочет делать шоу из своей личной жизни
11 октября 2023, 07:15, ИА Амител
Отец двоих детей, который якобы без спроса матери-инвалида увез сыновей из Москвы в Барнаул, отказался комментировать ситуацию amic.ru. Мужчина назвал слова Юлии Сталевой "неправдой", но объяснять, где именно она солгала, не стал. Также он заявил, что не будет давать комментарий, потому что ему это "не нужно" и "не интересно".
"Никакого резонанса нет. Есть гражданско-правовой спор между мной и матерью моих детей. Она никогда не была моей женой. Даже фактически [мы не жили вместе], что в народе называют гражданский брак. Правда лишь в том, что это мои дети, и я буду за них бороться столько, сколько потребуется. И, поверьте, мне глубоко безразлично мнение любителей мыльных опер, которые прочитали ваш пост и кинулись осуждать меня. Странно, что мать детей решила обратиться к вам, потому что мы для нее варвары с периферии", – сказал он.
Мужчина заявил, что не собирается делать шоу из своей личной жизни, но при этом выразил намерение обратиться на Первый канал.
"Я привык все решать юридически – руки у меня длинные, я доберусь до всех и потом расскажу, какая была реальная история. Если мне надо, я выйду на Первый канал и всех, кто про меня пишет, я освещу", – отметил он.
Напомним, москвичка Юлия Сталева обвинила отца своих сыновей Артура Шрейдера в том, что он без разрешения еще в марте 2023 года увез мальчиков в Барнаул. В тот момент женщина проходила реабилитацию после тяжелой травмы и выехать за сыновьями в столицу края не могла.
Также женщина рассказала, что Артур изначально был против рождения детей и якобы почти не помогал их растить.
29 сентября Юлия смогла приехать в Барнаул, а 2 октября попыталась забрать мальчиков из детского сада, однако родители Артура отобрали детей и увезли. Теперь вопрос о том, с кем должны быть дети, решит Пресненский районный суд города Москвы. Ближайшее заседание запланировано на 13 ноября.
07:33:01 11-10-2023
И правильно сделал. Если бы мужик был не прав, у него уже давно бы детей отняли , специально обученные люди.
14:36:12 11-10-2023
Гость (07:33:01 11-10-2023) И правильно сделал. Если бы мужик был не прав, у него уже да... Подло сделал. Похитил детей. Лишил их мамы. При этом он не является их отцом юридически. Но взятки, видимо, знает кому платить.
07:45:00 11-10-2023
Молодец. удачи тебе.
14:36:39 11-10-2023
Гость (07:45:00 11-10-2023) Молодец. удачи тебе.... Дэбильный комментарий.
08:25:39 11-10-2023
Мелкий мужчинка!
08:46:21 11-10-2023
Гость (08:25:39 11-10-2023) Мелкий мужчинка! ... Глубокая женщинка, есть что по существу сказать?
08:38:54 11-10-2023
А она, судя по видосам и количеству новостей, очень хочет ШОУ. О детях же заботы нет, пиарится на разборках.
08:47:10 11-10-2023
очень хочет ШОУ - да стопудово скоро у Малахова будет тереться или Гордона
10:17:34 13-10-2023
Гость (08:47:10 11-10-2023) очень хочет ШОУ - да стопудово скоро у Малахова будет тереть... У Гордон уже трется. Но это все ради детей, конечно) Это же все только поспособствует разрешению конфликта) Всё только ради этого, да.
08:54:15 11-10-2023
Другие отцы о детях забывают , алименты не платят, а этот не бросил, борется за них, любит своих сыновей. Думаю, суд разберется , кто прав.
10:48:24 11-10-2023
Гость (08:54:15 11-10-2023) Другие отцы о детях забывают , алименты не платят, а этот не... так вроде он и не платил, а тут что-то накрыло. Оно и понятно, ребенка до 4 лет хлопотно воспитывать. До этого его как-то не заботило на какие средства существуют его дети. А потом в башке что то щелкнуло, что он отец года, шизофрения какая-то
09:36:07 11-10-2023
Работать мужик не хочет.. с москвички норм алименты поиметь может
10:59:22 11-10-2023
Мужчина назвал слова Юлии Сталевой "неправдой", но объяснять, где именно она солгала, не стал. Также он заявил, что не будет давать комментарий, потому что ему это "не нужно" и "не интересно". Еще цитаты этого уважаемого госпоина с гражданском недружественной страны: "руки у меня длинные, я доберусь до всех", "мне глубоко безразлично мнение любителей мыльных опер, которые прочитали ваш пост и кинулись осуждать меня", "Она никогда не была моей женой. Даже фактически [мы не жили вместе], что в народе называют гражданский брак". ------------------- Что тут сказать? Зря он так игнорирует общественное мнение. Судьи, прокуроры и другие люди, от которых зависят все решения - это же тоже общество и они тоже читают СМИ. А он про нас и про них в том числе вот так, высокомерно, цинично, мол никто вы все и звать вас никак, до всех доберусь, у меня длинные руки. У него была возможность хотя бы кратко изложить свою версию. И - ноль, нет версии, нечего сказать. Содержательного ничего не сказал. И еще - о матери своих детей так нельзя, мол она мне никто, я с ней не жил вообще. В целом - человек оставляет негативное впечатление, внутренний мир у него соответствует его высказываниям. Если на суде он будет выступать в таком духе... ну удачи ему, пролетит как фанера над Парижем (в его случае Берлином)
11:08:33 11-10-2023
По мне негативное мнение только от матери осталось.
11:13:46 11-10-2023
Мужик понял, что алименты платить придется, вот и пытается всеми способами уйти от ответственности.
14:38:42 11-10-2023
Мужику плевать на детей. Они ему были не нужны, пока были совсем маленькими. А сейчас он забрал их у мамы, лишив их самого главного человека в жизни. Эгоист и деспот.
15:45:03 11-10-2023
Потому что женщине нужно платить алименты мужчине, вот и разгарелся весь "базар-вокзал". Это же нонсонс 97% разведенных женщин получают алименты от отцов, а тут обратная сторона. Мне кажется алиментное рабство нужно убирать. Если женщина будет знать что она не получит после развода на содержание детей процент дохода у мужчины, а будет получать прожиточный минимум, тогда во-первых будут думать от кого беременеть, а если уж забеременела и родила, то будут думать перед тем как разводиться))).
17:49:54 11-10-2023
Гость (15:45:03 11-10-2023) Потому что женщине нужно платить алименты мужчине, вот и раз... Размечатался. Хочешь совать свою пипирку везде, а ответственности чтобы не было при этом? Нашелся мне тоже "вольная птичка". Бабу купи резиновую, она алименты не спросит с тебя.
18:22:48 11-10-2023
Отец- борись! У тебя все получится! Бабы поноют, да затихнут. Ты сможешь их воспитать нормальными мужиками. Пол страны ростят одни бабы пацанов, черти что вырастает. Удачи тебе!!!
12:25:39 12-10-2023
Какой же подлец этот "отец" и его мать! Мать детей-инвалид прилетела в такую даль к детям,а они не дают ей с ними даже обняться,хотя она разрешала отцу в свое время брать детей к себе с ночёвкой, за свое доверие и поплатилась. Такие горе-отцы не участвуют в воспитании детей,а потом права качать начинают...Он как ее поддержал, когда она вынашивала его детей?! Он от токсикозов страдал 9 месяцев?! Он в муках рожал их ?! Он ночи не спал,когда они младенцами были?! Он грудью вскармливал их?! Он знает вообще когда они сделали первые шаги,какое слово первое сказали и т.д.?! Он знает чем они болели,ухаживал за ними во время болезни? Он знает что у них может быть аллергия на что-нибудь? Нормальный адвокат много задаст правильных вопросов и выиграет процесс.Дети всегда должны быть с матерью!
12:32:24 12-10-2023
Ольга (12:25:39 12-10-2023) Какой же подлец этот "отец" и его мать! Мать детей-инвалид п... +10000000000000000000000000000000000000000