Не боюсь. Как потерявшая ногу москвичка борется за детей, которых отец увез в Барнаул
2 октября женщина приехала в Барнаул, чтобы забрать детей, но сделать это у нее не получилось
04 октября 2023, 09:15, Антон Дегтярев
Жительница Москвы Юлия Сталева пытается вернуть сыновей-двойняшек, которых не видела полгода. У женщины, год назад потерявшей ногу, детей забрал их отец, который является уроженцем города на Оби. Мужчина должен был провести с ними несколько дней, но вот уже шесть месяцев он вместе с родителями и детьми живет в столице Алтайского края. Юлия же все это время пыталась добиться возвращения сыновей через суд и уговаривала отца отдать мальчиков. В октябре она сама приехала в Барнаул, чтобы забрать детей назад. И у нее почти это получилось. Подробности – в материале amic.ru.
Как у Юлии забрали детей?
Юлия Сталева и Артем (имя мужчины изменено) никогда не состояли в браке и даже не были в длительных отношениях, рассказала журналисту amic.ru девушка. По ее словам, более пяти лет назад она забеременела от этого мужчины, родила двух мальчиков-двойняшек и стала их воспитывать одна. Причем, по словам Юлии, Артем был против рождения малышей и воспитывать их не захотел. По этой причине отцовства ему не дали и их записали на фамилию матери. Впрочем, полностью мужчина из жизни детей не пропал.
"Отец приезжал пару раз в месяц на два часа, финансово не помогал вообще, даже пяти тысяч не присылал. Получалось, что в марте-апреле человек пропадал и появлялся за неделю до дня рождения детей, а это 14 ноября. Говорил, что хочет увидеть мальчиков, я давала шанс, предлагала: "Давай будешь принимать участие в воспитании детей". Он соглашался, но ничего не делал. Дети толком не знали, как его зовут. Потом он начал увеличивать время общения с ними и стал брать сыновей на сутки. То есть вечером брал и в обед их привозил", – рассказала Юлия Сталева.
Артем жил в городе Одинцово Московской области, поэтому отправить к нему детей из Москвы не было проблемой, отметила Юлия. 11 марта 2023 года она снова пошла мужчине навстречу и разрешила детям погостить неделю у отца по его просьбе. Со слов девушки, 12 марта целый день Артем не брал трубку, а 13-го числа сообщил, что увез детей в Барнаул, где живут его родители. Для Юлии это стало полной неожиданностью и согласия на это она не давала.
"Мои травмы – это не преграда"
Сразу выехать за детьми в Барнаул Юлия не могла – чуть меньше года до этого (в июле 2022-го) она получила серьезную травму, лишилась одной ноги, повредила другую и стала инвалидом.
"В июле 2022 года я со своими близкими друзьями встретилась в парке "Сад Эрмитаж", мы сидели в кафе, была полная посадка, мы были на летней веранде, и от порыва ветра на меня обвалилось старое дерево, которое росло под наклоном. Следствие показывает, что дерево не было вовремя спилено", – рассказала Юлия.
Девушка потеряла часть одной ноги, на вторую поставили аппарат Елизарова. До сих пор она находится на восстановлении и передвигается на электронной инвалидной коляске. При этом отцу детей о серьезности травм она не сказала, лишь сообщила, что сломала ногу.
Из-за травмы Юля не могла приехать в Барнаул. Но обратилась в Пресненский районный суд города Москвы, чтобы он официально определил, с кем должны жить дети. Сейчас суд еще продолжается, по делу состоялось уже три заседания.
Женщина пыталась договориться и сама с отцом малышей. Но тот отвечал, что мать будет общаться с детьми "по графику" и угрожал, рассказывает Юлия. Причем он "каким-то образом" узнал о ее инвалидности и настаивал, что с такими травмами она не сможет воспитывать детей.
"Говорил: "Ты же инвалид, как собираешься воспитывать детей?" Отвечала, что я получше трехногих. Мои травмы – это не преграда. О детях я могу позаботиться, они ходили в детсад, всегда обутые и одетые. На подхвате у нас мама, сестра, мы все дружны, все хорошо. Его мать приезжала к детям три раза домой пообщаться. Я по пальцам одной руки могу пересчитать, сколько раз их видела. А через два месяца мне должны поставить протез, я встану и побегу, и никакого дискомфорта мне это доставлять не будет", – убеждена девушка.
Финансово молодая женщина тоже обеспечена, по ее словам. Так, уже около полутора лет она занимается в Москве проектом, связанным с детской одеждой.
"Не хватило буквально двух минут"
По словам Юлии, вскоре после того как Артем увез мальчиков, он выдвинул требования, при исполнении которых обещал вернуть детей. В них входили три пункта: смена фамилии сыновей на отцовскую, получение ими второго гражданства Германии (у Артема тоже двойное гражданство) и беспрепятственное общение с детьми.
На этот ультиматум Юлия не согласилась. Несколько раз ей удавалось созвониться с мальчиками, но Артем препятствовал разговорам. В последний раз по видеосвязи она видела мальчиков полтора месяца назад.
"Письма он часто игнорировал, звонки тоже. Он то был в деревне, то сломалась камера, то что-то не ловит – какие-то тупые "отмазки". Начинала уже звонить с телефонов друзей. По мне, это несерьезно, не соответствует образу воспитанного человека. В последний раз, когда говорили по видеосвязи, ребенок заплакал, говорит: "Я хочу к маме". Я буквально захлебнулась слезами, у меня сперло дыхание, я даже не видела камеру. Мне было больно видеть своего ребенка. Это каким надо быть человеком, чтобы так поступать", – переживает Юлия.
29 сентября, когда позволило здоровье, женщина приехала в Барнаул. Здесь она нашла детский сад, куда теперь ходят ее дети. В пятницу малышей на прогулочной площадке не оказалось, зато она застала их в понедельник, 2 октября, и попыталась забрать с собой в Москву. И это у нее почти получилось.
"Мне передали детей, мы обнялись, расцеловались, они собрались и вышли к машине. Они рыдали, сын говорил, что папа не разрешает ехать к маме. В итоге мы уже подходим к машине, дети были рады, обнимали меня. Они не ожидали меня увидеть, не могли поверить, что мы уезжаем обратно в Москву. Но подъехала мать Артема. Она схватила детей, начала кричать, что я инвалид, жилья нет, денег нет и так далее. Она вся тряслась, позвонила своему мужу, он приехал, закинул мальчиков на переднее сиденье и уехал. Мне не хватило буквально двух минут, чтобы их увезти. Я думаю, что позвонила воспитательница и сообщила, что приехала мать забирать детей", – вспоминает Сталева.
После случившегося Юлия пошла в полицию и написала заявление. Артем тоже приехал туда, дал показания и заявил, что мать его детей "устроила шоу".
Что будет дальше?
4 октября Юлия покинула Барнаул. Но намерена бороться за сыновей. Следующее заседание Пресненского районного суда должно пройти 13 ноября. Тогда будет вынесено решение, с кем будут проживать дети до окончания процесса. Однако суд будет долгим – от юристов женщина узнала, что такие дела длятся от семи месяцев и больше.
Несмотря на все пережитое, Юлия готова идти на контакт с отцом детей, хотя сейчас коммуникация между ними выстраивается плохо.
"Если он в состоянии разговаривать нормально, то можем обсудить все, прийти к консенсусу. Пока же он говорит, что меня убьет, переедет, похоронит, идут сплошные угрозы. Но я не боюсь. Хотел бы, уже переехал бы меня. С человеком разговаривать не о чем, диалог не складывается. Конечно, я боец, хотя и женщина. И странно наблюдать, как эта семья вместо того, чтобы благосклонно отнестись, так себя ведет", – удивляется мать двойняшек.
Юлия опасается, что отец и его родители "обрабатывают" мальчишек и настраивают их против матери. Поэтому она также намерена провести еще и психиатрическую экспертизу в отношении детей, которые, по ее мнению, испытывают явное психологическое давление.
Amic.ru внимательно следит за развитием истории. На момент публикации материала редакции не удалось связаться с отцом мальчиков. Но мы готовы изложить его версию событий о причинах, из-за которых он увез детей в Барнаул и не позволяет им жить с родной матерью.
09:26:48 04-10-2023
Возьм те интервью у отца. А то два рассказа и всё по версии потерявший ногу в кафешке.
09:35:56 04-10-2023
Редакции Амика спасибо огромное, что продолжаете следить за этой темой. Юлия большая молодец, что не опускает руки в её тяжелом на данный момент положении. Удачи ей, я думаю, всё будет хорошо.
09:37:12 04-10-2023
Очень интересно, почему сотрудник детского сада позвонил не правоохранителям, а совершенно чужим (по закону) людям ? Да и как детей вообще приняли в детский сад без заявления родителей, без регистрации по месту жительства и без других необходимых документов. Вот на эти бы вопросы ответы услышать.
13:32:02 04-10-2023
Алексей (09:37:12 04-10-2023) Очень интересно, почему сотрудник детского сада позвонил не ... Согласна. Если он не фигурирует в документах как отец... то это похищение детей.. Да и чтоб в сад оформить надо кучу документов собрать, а если он никто, то как он сделал? Пока больше вопросов чем ответов.
10:17:19 05-10-2023
Алексей (09:37:12 04-10-2023) Очень интересно, почему сотрудник детского сада позвонил не ... Бабло решает все!!!!!!!!!!!
09:37:27 04-10-2023
Без мнения второй стороны этот рассказ лишь субъективная точка зрения.
09:42:29 04-10-2023
Гость (09:37:27 04-10-2023) Без мнения второй стороны этот рассказ лишь субъективная точ... безусловно. но папаня пока молчит... "На момент публикации материала редакции не удалось связаться с отцом мальчиков. Но мы готовы изложить его версию событий"
09:44:58 04-10-2023
Гость (09:42:29 04-10-2023) безусловно. но папаня пока молчит... Имеет право не распространяться, все в рамках судебного дела.
09:40:23 04-10-2023
Да. нужна информация от всех участников дела.
11:19:32 04-10-2023
Странная история, дети не усыновлены, о каких судах может идти речь, по сути он чужой дядя, она много не договаривает.
12:14:35 04-10-2023
Что это за "Артем" такой непростой человек, гражданин РФ и одной из недружественных стран? И почему скрывает свое настоящее имя? Есть что скрывать? И комментарии не дает, вот ведь совпадение. Пока что эмоционально общественность на стороне матери, "Артему" нужно сильно постараться, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Женщинам же могу только посоветовать более внимательно выбирать отцов своим детям. Эта женщина, при всем к ней сочувствии и даже симпатии, с таким выбором точно ошиблась
14:01:37 04-10-2023
Гость (12:14:35 04-10-2023) Что это за "Артем" такой непростой человек, гражданин РФ и о... С чего вы решили что общественность на стороне женщины, которая в кафе потеряла ногу ?
14:55:02 04-10-2023
Гость (14:01:37 04-10-2023) С чего вы решили что общественность на стороне женщины, кото... Мы еще не решили в какую сторону диван крутить. Ждем-с.
16:38:56 04-10-2023
На сторе матери, конечно же. Детям в таком возрасте мама нужна. А папа - опционально.
17:29:25 04-10-2023
Гость (14:01:37 04-10-2023) С чего вы решили что общественность на стороне женщины, кото... Вас прям заклинило на кафе?
14:03:07 04-10-2023
Если не можете связаться с отцом, тогда поговорите с бабушкой мальчиков. Она столько времени была рядом с ними, думаю, ей есть что рассказать.
08:07:29 05-10-2023
Гость (14:03:07 04-10-2023) Если не можете связаться с отцом, тогда поговорите с бабушко... К сожалению эти люди не хотят комментировать ситуацию, так как кроме лжи они ничего не могут сказать и что она инвалид, а инвалидам в мире не место.
08:31:36 05-10-2023
Алевтина (08:07:29 05-10-2023) К сожалению эти люди не хотят комментировать ситуацию, так к... вот вы пжл и сами так лишний раз не говорите про место инвалидов в наше мире. Очень неприятно лишний раз такое слышать. Хороших людей всегда больше!
15:26:29 04-10-2023
История со странностями. По документам он никто, причем здесь суд? Что-то тут не так....Выслушать бы вторую сторону.
08:16:25 05-10-2023
Гость (15:26:29 04-10-2023) История со странностями. По документам он никто, причем здес... В судебном порядке был проведен ДНК тест, который подтвердил его отцовство, в свидетельстве указан он. Так же ему выдали в МФЦ их свидетельство о рождении по которому он вывез детей. ( без их вещей, он даже не знает на что у них аллергия и непереносимость). Так же он приходил в их детский сад в г. Москве чтобы забрать документы оттуда, но сад не дал.
15:27:09 04-10-2023
Странно всё это. Раз у него нет документов подтверждающих отцовство, то на лицо похищение детей. Значит очень не простой Артём раз такое сходит с рук
18:28:39 04-10-2023
сильная и красивая девушка! пусть у нее всё получится!
19:50:44 04-10-2023
Юля, сейчас протезы такие крутые, колено же сохранно? пора давно разрабатывать ногу под ротез, и будете ходить по-прежнему! займитесь собой, пж
08:00:28 05-10-2023
Гость (19:50:44 04-10-2023) Юля, сейчас протезы такие крутые, колено же сохранно? пора д... Ей скоро поставят протез, из-за аппарата Илизарова не могли этого сделать, скоро ей снимут аппарат и поставят протез)