2 октября женщина приехала в Барнаул, чтобы забрать детей, но сделать это у нее не получилось

04 октября 2023, 09:15, Антон Дегтярев

Юлия Сталева с сыновьями / Фото: Инстаграм Юлии Сталевой (соцсеть запрещена и заблокирована в РФ)

Жительница Москвы Юлия Сталева пытается вернуть сыновей-двойняшек, которых не видела полгода. У женщины, год назад потерявшей ногу, детей забрал их отец, который является уроженцем города на Оби. Мужчина должен был провести с ними несколько дней, но вот уже шесть месяцев он вместе с родителями и детьми живет в столице Алтайского края. Юлия же все это время пыталась добиться возвращения сыновей через суд и уговаривала отца отдать мальчиков. В октябре она сама приехала в Барнаул, чтобы забрать детей назад. И у нее почти это получилось. Подробности – в материале amic.ru.

Как у Юлии забрали детей?

Юлия Сталева и Артем (имя мужчины изменено) никогда не состояли в браке и даже не были в длительных отношениях, рассказала журналисту amic.ru девушка. По ее словам, более пяти лет назад она забеременела от этого мужчины, родила двух мальчиков-двойняшек и стала их воспитывать одна. Причем, по словам Юлии, Артем был против рождения малышей и воспитывать их не захотел. По этой причине отцовства ему не дали и их записали на фамилию матери. Впрочем, полностью мужчина из жизни детей не пропал.

"Отец приезжал пару раз в месяц на два часа, финансово не помогал вообще, даже пяти тысяч не присылал. Получалось, что в марте-апреле человек пропадал и появлялся за неделю до дня рождения детей, а это 14 ноября. Говорил, что хочет увидеть мальчиков, я давала шанс, предлагала: "Давай будешь принимать участие в воспитании детей". Он соглашался, но ничего не делал. Дети толком не знали, как его зовут. Потом он начал увеличивать время общения с ними и стал брать сыновей на сутки. То есть вечером брал и в обед их привозил", – рассказала Юлия Сталева.

Артем жил в городе Одинцово Московской области, поэтому отправить к нему детей из Москвы не было проблемой, отметила Юлия. 11 марта 2023 года она снова пошла мужчине навстречу и разрешила детям погостить неделю у отца по его просьбе. Со слов девушки, 12 марта целый день Артем не брал трубку, а 13-го числа сообщил, что увез детей в Барнаул, где живут его родители. Для Юлии это стало полной неожиданностью и согласия на это она не давала.

Юлия Сталева с ребёнком / Фото: инстаграм Юлии Сталевой (соцсеть запрещена и заблокирована в РФ)

"Мои травмы – это не преграда"

Сразу выехать за детьми в Барнаул Юлия не могла – чуть меньше года до этого (в июле 2022-го) она получила серьезную травму, лишилась одной ноги, повредила другую и стала инвалидом.

"В июле 2022 года я со своими близкими друзьями встретилась в парке "Сад Эрмитаж", мы сидели в кафе, была полная посадка, мы были на летней веранде, и от порыва ветра на меня обвалилось старое дерево, которое росло под наклоном. Следствие показывает, что дерево не было вовремя спилено", – рассказала Юлия.

Девушка потеряла часть одной ноги, на вторую поставили аппарат Елизарова. До сих пор она находится на восстановлении и передвигается на электронной инвалидной коляске. При этом отцу детей о серьезности травм она не сказала, лишь сообщила, что сломала ногу.

Из-за травмы Юля не могла приехать в Барнаул. Но обратилась в Пресненский районный суд города Москвы, чтобы он официально определил, с кем должны жить дети. Сейчас суд еще продолжается, по делу состоялось уже три заседания.

Женщина пыталась договориться и сама с отцом малышей. Но тот отвечал, что мать будет общаться с детьми "по графику" и угрожал, рассказывает Юлия. Причем он "каким-то образом" узнал о ее инвалидности и настаивал, что с такими травмами она не сможет воспитывать детей.

"Говорил: "Ты же инвалид, как собираешься воспитывать детей?" Отвечала, что я получше трехногих. Мои травмы – это не преграда. О детях я могу позаботиться, они ходили в детсад, всегда обутые и одетые. На подхвате у нас мама, сестра, мы все дружны, все хорошо. Его мать приезжала к детям три раза домой пообщаться. Я по пальцам одной руки могу пересчитать, сколько раз их видела. А через два месяца мне должны поставить протез, я встану и побегу, и никакого дискомфорта мне это доставлять не будет", – убеждена девушка.

Финансово молодая женщина тоже обеспечена, по ее словам. Так, уже около полутора лет она занимается в Москве проектом, связанным с детской одеждой.

Юлия Сталева / Фото: "Гордон и сыновья"

"Не хватило буквально двух минут"

По словам Юлии, вскоре после того как Артем увез мальчиков, он выдвинул требования, при исполнении которых обещал вернуть детей. В них входили три пункта: смена фамилии сыновей на отцовскую, получение ими второго гражданства Германии (у Артема тоже двойное гражданство) и беспрепятственное общение с детьми.

На этот ультиматум Юлия не согласилась. Несколько раз ей удавалось созвониться с мальчиками, но Артем препятствовал разговорам. В последний раз по видеосвязи она видела мальчиков полтора месяца назад.

"Письма он часто игнорировал, звонки тоже. Он то был в деревне, то сломалась камера, то что-то не ловит – какие-то тупые "отмазки". Начинала уже звонить с телефонов друзей. По мне, это несерьезно, не соответствует образу воспитанного человека. В последний раз, когда говорили по видеосвязи, ребенок заплакал, говорит: "Я хочу к маме". Я буквально захлебнулась слезами, у меня сперло дыхание, я даже не видела камеру. Мне было больно видеть своего ребенка. Это каким надо быть человеком, чтобы так поступать", – переживает Юлия.

29 сентября, когда позволило здоровье, женщина приехала в Барнаул. Здесь она нашла детский сад, куда теперь ходят ее дети. В пятницу малышей на прогулочной площадке не оказалось, зато она застала их в понедельник, 2 октября, и попыталась забрать с собой в Москву. И это у нее почти получилось.

"Мне передали детей, мы обнялись, расцеловались, они собрались и вышли к машине. Они рыдали, сын говорил, что папа не разрешает ехать к маме. В итоге мы уже подходим к машине, дети были рады, обнимали меня. Они не ожидали меня увидеть, не могли поверить, что мы уезжаем обратно в Москву. Но подъехала мать Артема. Она схватила детей, начала кричать, что я инвалид, жилья нет, денег нет и так далее. Она вся тряслась, позвонила своему мужу, он приехал, закинул мальчиков на переднее сиденье и уехал. Мне не хватило буквально двух минут, чтобы их увезти. Я думаю, что позвонила воспитательница и сообщила, что приехала мать забирать детей", – вспоминает Сталева.

После случившегося Юлия пошла в полицию и написала заявление. Артем тоже приехал туда, дал показания и заявил, что мать его детей "устроила шоу".

Юлия Сталева / Фото: Инстаграм Юлии Сталевой (соцсеть запрещена и заблокирована в РФ)

Что будет дальше?

4 октября Юлия покинула Барнаул. Но намерена бороться за сыновей. Следующее заседание Пресненского районного суда должно пройти 13 ноября. Тогда будет вынесено решение, с кем будут проживать дети до окончания процесса. Однако суд будет долгим – от юристов женщина узнала, что такие дела длятся от семи месяцев и больше.

Несмотря на все пережитое, Юлия готова идти на контакт с отцом детей, хотя сейчас коммуникация между ними выстраивается плохо.

"Если он в состоянии разговаривать нормально, то можем обсудить все, прийти к консенсусу. Пока же он говорит, что меня убьет, переедет, похоронит, идут сплошные угрозы. Но я не боюсь. Хотел бы, уже переехал бы меня. С человеком разговаривать не о чем, диалог не складывается. Конечно, я боец, хотя и женщина. И странно наблюдать, как эта семья вместо того, чтобы благосклонно отнестись, так себя ведет", – удивляется мать двойняшек.

Юлия опасается, что отец и его родители "обрабатывают" мальчишек и настраивают их против матери. Поэтому она также намерена провести еще и психиатрическую экспертизу в отношении детей, которые, по ее мнению, испытывают явное психологическое давление.

Amic.ru внимательно следит за развитием истории. На момент публикации материала редакции не удалось связаться с отцом мальчиков. Но мы готовы изложить его версию событий о причинах, из-за которых он увез детей в Барнаул и не позволяет им жить с родной матерью.